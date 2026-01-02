El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, regresó nuevamente a prisión tras someterse a una cirugía de hernias inguinales, así como otras cirugías en su diafragma para corregir un severo hipo que lo aqueja desde hace varios meses.

De acuerdo con la información, hoy 1 de enero de 2026 , a las 19:00 horas (tiempo local), Jair Bolsonaro fue recluido en una celda de la Policía Federal de Brasil, luego de que recibiera el alta médica en el Hospital DF Star en Brasilia.

Esto toda vez que la Corte Suprema de Brasil reiteró que Jair Bolsonaro deberá cumplir su condena de 27 años en prisión, tras ser declarado culpable por intentar un golpe de Estado tras perder las elecciones en 2022.

Jair Bolsonaro, presidente de Brasil (Eraldo Peres / AP)

Jair Bolsonaro regresa a prisión tras cirugía de hernias; Corte rechaza otorgar prisión domiciliaria

La tarde de este jueves, Jair Bolsonaro fue reingresado a prisión en Brasil luego de que recibiera un permiso especial para salir de la cárcel por motivos médicos el 23 de diciembre de 2025.

Tras abandonar el Hospital DF Star de Brasilia, el expresidente fue trasladado a las instalaciones de la Policía Federal, a donde fue escoltado por un contingente de vehículos policiales y motociclistas.

Previo a recibir su alta médica, la defensa legal de Bolsonaro solicitó nuevamente que le fuera otorgada la medida de prisión domiciliaria, argumentando que su estado de salud se encuentra delicado por las cirugías como para regresar a la cárcel.

No obstante, la Corte Suprema de Brasil analizó rápidamente la solicitud y rechazó de manera unánime dicha petición.

Al respecto, el magistrado Alexandre de Moraes, encargado de analizar el trámite, señaló que el rechazo se debe a que no se cumplen los requisitos legales para conceder la prisión domiciliaria a Bolsonaro.

¿Quién es Alexandre de Moraes? (Cortesía)

En primera instancia manifestó que, de acuerdo con los médicos, el pronóstico de salud del expresidente es bueno, esperando que se recupere de manera estable con el paso de los días.

Posteriormente señaló que cuando Jair Bolsonaro se encontraba en prisión domiciliaria, este destruyó su tobillera intencionalmente, lo que se considera un posible intento de huir de las autoridades.

Ante ello, la Corte Suprema de Brasil reiteró que Jair Bolsonaro debe regresar a prisión para cumplir su condena de 27 años sin derecho a otra medida cautelar.