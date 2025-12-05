Este viernes 5 de diciembre, el hijo de Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro buscará la presidencia de Brasil en las elecciones de 2026.

Las elecciones generales de Brasil se llevarán a cabo en octubre de 2026 y pese a estar a 10 meses, ya suenan varios nombres, como el del actual presidente, Inázio Lula da Silva, quien buscaría su cuarto mandato.

Mediante un mensaje en su cuenta de X, el senador e hijo de Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, anunció que su padre decidió que sea quien encabece la carrera presidencial en Brasil para 2026 por parte del Partido Liberal.

Esto fue confirmado por un comunicado del líder del Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto , quien aseveró que si es decisión de su capitán (Jair Bolsonaro) entonces Flávio Bolsonaro será su candidato.

Acorde con lo que menciona por el hijo de Jair Bolsonaro, fue la “mayor decisión política” del ex presidente, conferirle la misión de “dar continuidad a su proyecto de nación” para las elecciones de 2026 en Brasil.

Ya que Flávio Bolsonaro asegura que no se quedará con los brazos cruzados en un Brasil saqueado cuyos niños no tienen expectativas de futuro por los nuevos impuestos que no dejan de aumentar.

Hijo de Jair Bolsonaro y otros nombres que resuenan vs Lula da Silva en elecciones de Brasil en 2026

De momento hay dos candidatos presidenciales para las elecciones de Brasil en 2026, el hijo de Jair Bolsonaro y Lula da Silva, aunque no serían los únicos que buscarían la presidencia.

También se ha mencionado que el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, aunque sería de la derecha que encabeza Jair Bolsonaro, quien si bien habría dado su bendición, ya decidió que sería su hijo.

Estos son otros nombres mencionados con diferentes niveles de aceptación en Brasil:

Romeu Zema, gobernador de Minas Gerais, por el partido NOVO

Ronaldo Caiado, gobernador de Goiás

Ratinho Júnior, gobernador de Paraná

Eduardo Leite, gobernador de Rio Grande do Sul

Renan Santos