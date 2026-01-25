Un rayó cayó durante una manifestación a favor de amnistía para el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, la mañana de este domingo 25 de enero.

Los hechos ocurrieron en la Plaza do Cruzeiro, en Brasilia, la capital de Brasil, donde terminaría el evento político.

Manifestación a favor de Jair Bolsonaro recorre cientos de kilómetros y termina mal

El saldo fueron decenas de heridos, algunos medios de comunicación reportan alrededor de 34 personas.

La agencia EFE asegura que son 72 heridos con información del Cuerpo d eBomberoq ue atendió el caso.

La Plaza do Cruzeiro en Brasilia fue el punto final de una manifestación a favor de Jair Bolsonaro, la cual salió desde el municipio de Paracatu, a 240 kilómetros de distancia.

Algunos fueron atendidos en el lugar y otros más fueron trasladados a hospitales con la ayuda de alrededor de 25 ambulancias.

Video muestra caída de rayo en manifestación a favor de Jair Bolsonaro

En videos en redes sociales se muestra el momento de la caída del rayo sobre la gente mientras llovía.

Tras el destello, se vio a decenas de personas sobre el suelo, algunos de ellos desorientados.

Algunos cubiertos con impermeables ayudaron a otros heridos a ser subidos a ambulancias.