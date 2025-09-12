El ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue condenado hoy jueves 11 de septiembre de 2025 a 27 años de cárcel por el delito de intento de golpe de Estado.

Esto luego de que un juez de la Corte Suprema de Brasil lo declarara culpable de haber encabezado una organización criminal con la que buscó mantener el poder.

Esto tras perder las elecciones en 2022 frente al hoy mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, quien actualmente se encuentra en su tercer periodo como presidente de Brasil.

Jair Bolsonaro es condenado a 27 años de cárcel por intentar un golpe de Estado en Brasil; militares y ex ministros incluidos

La Corte Suprema de Brasil dictó sentencia este jueves a Jair Bolsonaro, la cual estableció en 27 años y tres meses de cárcel por intentar un golpe de Estado.

De acuerdo con la resolución, Jair Bolsonaro lideró una organización criminal armada mediante la cual buscó atentar contra el orden democrático de Brasil.

Según los detalles de la investigación, el ex presidente de Brasil participó en la creación de un plan que tenía como finalidad asesinar a Luiz Inácio Lula da Silva.

No obstante, este se vio interrumpido cuando la mayoría de los mandos militares de Brasil se negaron a ser parte de este intento de golpe de Estado.

Hasta el momento Jair Bolsonaro se encontraba en prisión domiciliaria debido a problemas de salud, por lo que se espera que sea trasladado a una prisión para que cumpla su condena.

Por 4 votos a 1 de los jueces de la Corte Suprema, ex ministros y mandos militares también fueron condenados a prisión por el intento de golpe de Estado, liderado por Jair Bolsonaro.

Los jueces señalaron que los acusados fueron parte de la formaron una organización criminal armada para tales efectos, por lo que debían ser condenados de la misma manera.

Jair Bolsonaro, presidente de Brasil. (AP)

Estados Unidos rechaza condena contra Jair Bolsonaro

El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, se pronunció en contra de la condena de 27 años de cárcel en contra del ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

En un tono irónico, Donald Trump calificó la sentencia como “sorpresiva”, la cual dijo su gobierno no pasará desapercibida.

Bajo el mismo sentido se pronunció el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien aseveró que el gobierno de Estados Unidos “responderá en consecuencia” a lo sucedido a Jair Bolsonaro, algo que calificó de “injusto”.

Cabe recordar que Donald Trump había amenazado con cancelar visas a gobernantes brasileños por esto caso, así como imponer aranceles como represalia.