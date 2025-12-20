Este viernes 19 de diciembre se autorizó la salida temporal de Jair Bolsonaro -de 70 años de edad- para someterse a una cirugía de hernia inguinal bilateral.

Un informe médico de la Policía Federal concluyó que el exmandatario brasileño debía someterse a una intervención quirúrgica “lo antes posible”.

Niegan a Bolsonaro prisión domiciliaria pese a cirugía y problemas médicos

El informe fue presentado ante el magistrado junto con una petición de prisión domiciliarria para Jair Bolsonaro.

Sin embargo el juez del Supremo, Alexandre de Moraes, negó el pedido alegando ausencia de requisitos legales para la solicitud, así como antecedentes de inclumplimiento de medidas cautelares.

Jair Bolsonaro, presidente de Brasil (EVARISTO SA / AFP)

Para esta decisión el majistrado recordó el intento de fuga de Jair Bolsonaro, cuando con ayuda de un soldado intentó violar la tobillera electrónica que tenía puesta.

El informe médico de la Policía Federal también señala que el exmandatario brasileño ha mostrado un “empeoramiento del sueño y la alimentación”.

El juez indicó a la defensa que deben informar lo antes posible respecto a la fecha en la que tendría lugar la intervensión quirúrgica.

Vale recordaer que durante los últimos meses la salud de Jair Bolsonaro se ha visto deteriorada por padecimientos vómitos, mareos y crisis de hipo.

Desde su detención y sentencia, familia y abogados de Bolsonaro han tratado de apelar a la prisión domiciliaria sin éxito por riesgo de fuga.