Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, inició a cumplir su condena de 27 años de cárcel por intento de Golpe de Estado de 2022 contra la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva.

El Tribunal Supremo de Brasil declaró este martes 25 de noviembre que se agotaron todas las vías de apelación.

Ello significa que Jair Bolsonaro irá a la cárcel a pesar de que actualmente tiene 70 años de edad y luego de una etapa de prisión domiciliaria.

Cabe recordar que este fin de semana, Jair Bolsonaro tuvo un traslado a un debido a que intentó deshacerse de la tobillera electrónica que lo monitoreaba.

Este miércoles 26 de noviembre deberá refrendarse la decisión del magistrado Alexandre de Moraes por parte de los otros tres ministro de la Primera Sala del TSJ la cual se espera sea ratificada en el mismo sentido.

En 2022, segunda la acusación del tribunal, Jair Bolsonaro buscaba declarar un Estado de Excepción e impedir la investidura del hoy presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El hijo de Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, dijo que su papá está “devastado psicológicamente” por la decisión.

No obstante, Jair Bolsonaro tendrá beneficios como frigobar, aire acondicionado y televisión en su habitación de cárcel.

La sentencia la deberá cumplir en el Superintendencia Regional de la Policía Federal, donde se encuentra ahora.

La sentencia también incluye castigos para sus subordinados como: