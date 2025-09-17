Jair Bolsonaro, el expresidente de Brasil, tiene cáncer de piel y ya se le habrían extirpado varias zonas afectadas.

Uno de los médicos habría revelado que Jair Bolsonaro -de 70 años de edad- tiene “un tipo de cáncer de piel que le puede tener consecuencias más serias”.

Jair Bolsonaro, el expresidente de Brasil tiene cáncer de piel

Se dio a conocer que Jair Bolsonaro habría sido diagnosticado con cáncer de piel “precoz”.

Jair Bolsonaro, quien fue condenado por golpe de Estado en Brasil, fue dado de alta del hospital y regresó a su residencia, donde cumple prisión domiciliaria.

De acuerdo con el médico de Jair Bolsonaro, Claudio Birolini, el cáncer que padece el expresidente de Brasil no es el más benigno ni el más agresivo.

Jair Bolsonaro tiene un cáncer de piel intermedio, pero es un tipo que puede tener consecuencias más serias.

“Carcinoma de células escamosas, que no es ni el más benigno ni el más agresivo, es intermedio, pero aun así es un tipo de cáncer de piel que puede tener consecuencias más serias” Claudio Birolini, médico de Jair Bolsonaro

Según el médico, las lesiones fueron localizadas en el tórax y en uno de los brazos del expresidente de Brasil.

Los médicos señalaron que está todo bajo control, ya que el cáncer se detectó a tiempo y las lesiones cutáneas que podían dar más problemas ya fueron retiradas.

Por el momento se reportó que Jair Bolsonaro no tendrá que someterse a ningún tratamiento, pero si se someterá a revisiones periódicas para descartar que el cáncer vuelva a reproducirse.

¿Cuál es el estado de salud de Jair Bolsonaro? El expresidente de Brasil se encuentra cumpliendo su arresto domiciliario

Cabe recordar que Jair Bolsonaro había sido ingresado de urgencia en un hospital de Brasilia, aquejado por problemas gastrointestinales.

Se reportó que Jair Bolsonaro habría ingresado al hospital deshidratado, con frecuencia cardíaca elevada y presión arterial baja.

Luego de algunos estudios, los médicos descubrieron que Jair Bolsonaro padece anemia y tiene problemas de insuficiencia renal.

El hospital informó que Jair Bolsonaro habría presentado una “mejoría parcial” tras recibir hidratación intravenosa y tratamiento farmacológico.

Tras presentar mejoría en su salud, Jair Bolsonaro fue dado de alta luego de permanecer un día ingresado al tener una crisis de hipo y vómitos.

De esta manera Jair Bolsonaro regresó a su domicilio, donde cumple arresto domiciliario desde principios de agosto.

Jair Bolsonaro fue internado solo unos días después de que fuera condenado a 27 años por su relación con el intento del golpe de Estado.