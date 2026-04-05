En medio de la escalada de tensiones con Estados Unidos, Irán permitió el paso de buques con ayuda humanitaria y productos esenciales a través del estrecho de Ormuz.

“El objetivo es permitir el tránsito de buques que se dirigen a los puertos iraníes o que se encuentran en operación dentro de sus aguas” Ministerio de Agricultura de Irán

En un anuncio del Ministerio de Agricultura de Irán, se precisa que el paso está permitido para los buques que se dirigen a los puertos iraníes o que se encuentren dentro de sus mares.

Guerra en Irán deja 3.2 millones de desplazados, según la ACNUR (Vahid Salemi / AP)

Irán permite el paso de ayuda humanitaria, alimentos básicos y suministros para el ganado por el estrecho de Ormuz

La agencia de noticias iraní Tasnim informó el sábado 4 de abril que los buques con destino a puertos iraníes, incluidos los que se encuentran actualmente en el golfo de Omán, deben cumplir protocolos para ingresar.

Según el medio, la decisión se tomó tras la aprobación del Gobierno iraní y de las Fuerzas Armadas sobre el estrecho de Ormuz, por lo que prevé especialmente el tránsito de buques cargados con:

Bienes esenciales

Alimentos básicos

Suministros para el ganado

Cabe recordar que el estrecho de Ormuz ha estado prácticamente bloqueado por Irán desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero, tanto para Estados Unidos como para sus aliados.

El cierre de ese paso estratégico ha impactado la economía, ya que por allí transita el 20 % del petróleo mundial, lo que ha provocado que el precio del barril de Brent se dispare.

Irán se niega a abrir el estrecho de Ormuz a Estados Unidos

Irán respondió al ultimátum de Donald Trump sobre la apertura del estrecho de Ormuz calificándolo como “una acción impotente, nerviosa, desequilibrada y estúpida”.

El general Ali Abdollahi Aliabadi, del Cuartel General Central Jatam al‑Anbia, advirtió que amenazar la infraestructura iraní solo incrementa la tensión y aseguró que Teherán no cederá ante presiones externas.