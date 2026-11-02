Irán se ha abierto al diálogo con Estados Unidos para reabrir el Estrecho de Ormuz en dos días, pero solo si el país acepta sus condiciones expuestas este 2 de noviembre de 2026.

En septiembre, Irán había ofrecido reabrir el Estrecho de Ormuz en siete días. Sin embargo, ahora dijo que lo haría en dos días si Estados Unidos acepta las condiciones.

Irán podría abrir el Estrecho de Ormuz en dos días solo si Estados Unidos acepta estas condiciones

Esmail Baqai, portavoz de la Cancillería de Irán, informó que la propuesta para abrir el Estrecho de Ormuz pasó de 7 días a 2 días, si Estados Unidos acepta las condiciones puestas por Irán.

Según la perspectiva de Irán, según lo expuesto por el mediador Qatar, sus condiciones están siendo razonables pues no consideran nada extraordinario a Estados Unidos.

Dentro de las condiciones, Irán le propone a Estados Unidos que junto con Israel, se detengan las operaciones militares y que se ponga fin a la hostilidad regional.

Irán también pide que se le permita recuperar el dinero que Estados Unidos le bloqueó, incluyendo los recursos extranjeros a los que no ha podido tener acceso.

Asimismo, Irán le pide a Estados Unidos la libre venta de petróleo, así como permitirle el libre ingreso de esta venta.

Entre otros puntos, se puso sobre la mesa el fin del bloqueo naval por Estados Unidos, la aceptación de la nueva ruta por el Estrecho de Ormuz, disminución de la presencia militar en el Medio Oriente y que no haya sanciones económicas impuestas a Irán desde agosto 2026.

Bajo esta nueva propuesta hecha por Irán, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, no se ha pronunciado al respecto.