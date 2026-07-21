Irán acusó este lunes a Estados Unidos de planear una posible invasión a la isla de Jark, situada cerca del estrecho de Ormuz y desde donde el país exporta el 90% de su petróleo.

Al respecto, el portavoz iraní, Esmaeil Baqaei, comentó que, si hubiera una invasión, en la zona ya se encuentran personas dispuestas a defender la soberanía de la isla.

Hay personas en esas mismas zonas, y no son pocas, que están contando los minutos para dar la bienvenida a estos individuos. Verán las consecuencias Esmaeil Baqaei, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán

La advertencia surge en respuesta a las recientes amenazas de Donald Trump para que Washington comience una incursión terrestre y tome la Isla de Jark.

Donald Trump amenazó con tomar la Isla de Jark, perteneciente a Irán

En días recientes, el presidente estadounidense Donald Trump dijo a la cadena estadounidense Fox News que podría llevar a cabo una intervención terrestre en Jark:

“Si logramos degradar sus capacidades lo suficiente y llegar a lo más profundo de su estructura, lo haría (la intervención terrestre)” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Desde el inicio de la guerra, Washington ha llevado a cabo varios ataques aéreos contra la isla de Jark, ubicada a unos 25 kilómetros de la costa de Irán en el Golfo Pérsico.

Se trata de uno de los puntos más importantes para el desarrollo de la economía de Irán, ya que desde ahí se exporta aproximadamente el 90% del petróleo que produce su país.

Trump (Saul Loeb / Saul Loeb/Pool AFP via AP)

Irán condena ataques de Estados Unidos a civiles

En reacción a las declaraciones de Trump, el portavoz iraní Esmaeil Baqaei advirtió que hay personas preparadas para "recibir" a soldados estadounidenses en caso de una posible intervención terrestre en isla iraní de Jark.

También expresó una fuerte condena a las agresiones de Estados Unidos contra unidades médicas y sanitarias, así como contra infraestructuras civiles, puentes e instalaciones esenciales para la población.