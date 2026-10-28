El senador de Brasil Flávio Bolsonaro, habría salido del país tras perder las elecciones con Luiz Inácio Lula da Silva.

Se dice que Flávio Bolsonaro pudiera estar con su familia en Ecuador, pero también en Estados Unidos, buscando protección tras acusaciones de lavado de dinero.

Flávio Bolsonaro salió de Brasil rumbo a Ecuador o Estados Unidos

Luego de que Flávio Bolsonaro rechazó la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de Brasil, el senador habría salido del país pese a que el Supremo Tribunal Federal (STF) pidió entregar sus pasaportes por las investigaciones de lavado de dinero en su contra.

Desde la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina, se dio a conocer que Flávio Bolsonaro salió las 22:50 del 27 de octubre, junto con su familia. Asimismo, mencionó que cuarenta minutos después tomó un vuelo privado de Baires Fly S.A. con destino a Guayaquil, Ecuador.

Argentina informa sobre el viaje de Flávio Bolsonaro a Ecuador. (@Migraciones_AR)

Sin embargo, a estas especulaciones se suman que Flávio Bolsonaro habría recibido la invitación de Donald Trump para brindar visas a su familia y mantuvieran una estancia en el país.

Pese a ello, se desconoce cuál es el destino final de Flávio Bolsonaro y los motivos que impulsaron su salida de Brasil tras perder las elecciones.