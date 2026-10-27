El Tribunal Supremo de Brasil ordenó a la Policía Federal iniciar una investigación formal contra el excandidato presidencial Flávio Bolsonaro, la cual deriva de dos acusaciones:

Presunta financiación extranjera de su campaña electoral

Posible manipulación del algoritmo de redes sociales para favorecer su campaña.

El magistrado del Supremo, Flávio Dino, basa su decisión en denuncias que sugieren una posible financiación por parte del lobby estadounidense Rockbridge Network, fundado por el actual vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance.

Se busca determinar si este supuesto respaldo estuvo vinculado a futuras concesiones para la explotación de recursos minerales en caso de que Bolsonaro hubiera ganado las elecciones.

La sospechas de una posible injerencia extranjera se ve reforzada por las acusaciones de que Meta, la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, supuestamente alteró su algoritmo para aumentar la visibilidad de los contenidos de la campaña de Flávio Bolsonaro -de 45 años-.

Díez días antes, el Tribunal Superior Electoral (TSE) informó que Meta no estaba autorizado para interferir en el contenido de ningún candidato, pronunciamiento que surgió luego de que el equipo de Luiz Inácio Lula da Silva, denunciara la alteración del algoritmo en favor de su contrincante.

Flávio Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro (@flaviobolsonaro / Instagram)

Medidas cautelares y restricciones en contra Flávio Bolsonaro

Además de investigaciones por presunta financiación extranjera de su campaña electoral y manipulación de algoritmo de redes sociales, Flávio Bolsonaro enfrenta señalamientos por presunto lavado de dinero, corrupción y blanqueo de capitales.

Ante esto, el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes dictó diversas medidas cautelares y restricciones en contra del senador:

Entrega de su pasaporte (común y diplomático), así como pasaportes de otras nacionalidades.

Prohibición de salida del país.

Prohibición de contacto con el abogado Willer Tomaz, quien también se encuentra bajo investigación.

Investigan si Flávio Bolsonaro, abandonó Brasil

Tras su derrota ante Luiz Inácio Lula da Silva, surgieron versiones que aseguran que Flávio Bolsonaro abandonó el país además de incumplir las medidas cautelares que le fueron impuestas.

Debido a que no existen registros oficiales de que el senador haya ingresado a Argentina con planes de dirigirse a Estados Unidos, como aseguran algunos medios, la Policía Federal ha reforzado los controles fronterizos ante la posibilidad de que Flávio Bolsonaro intente abandonar Brasil.