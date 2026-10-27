Luiz Inácio Lula da Silva cuestionó la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil y lo acusa de tener “cargos de conciencia” que motivaron su huida como un acto “vergonzoso”.

Me pregunto qué culpa siente en su conciencia un ciudadano que acaba de perder unas elecciones y huye del país (…) quien sale escondido de su país, debe alguna cosa. Luiz Inácio Lula da Silva, presidente electo de Brasil

Según fuentes como Reuters y New York Times, Flávio Bolsonaro abandonó Brasil por la frontera de Puerto Iguazú en Argentina y tomó un vuelo privado a Estados Unidos.

Investigan si Flávio Bolsonaro salió de Brasil tras derrota ante Lula (Yazmin Betancourt/SDPnoticias)

Lula cuestiona la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil

Tras la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil, Lula da Silva se pronunció y mencionó que su sorpresivo viaje estaría relacionado con actos que preocupan al político.

Lula da Silva se encontraba en un acto conmemorativo por su cumpleaños 81 en el Palacio de Alvorada, cuando expresó su opinión sobre la salida de Bolsonaro.

Recién ahora me entero que mi oponente se ha ido, no lo sé. No tengo información precisa. Lula da Silva

Lula da Silva recordó que cuando perdió las elecciones contra Fernando Henrique Cardoso y otros oponentes políticos, él no huyó de Brasil.

Incluso cuando enfrentó acusaciones de corrupción y lavado de dinero, recibió invitaciones para abandonar Brasil, pero él decidió enfrentar los señalamientos y entregó su pasaporte.

El presidente electo de Brasil cuestionó los motivos que habrían llevado a Flávio Bolsonaro a abandonar su país: “Quien no tiene nada que ocultar, no tiene nada que temer”.

Y llamó “ciudadano engañoso” y “descarado” a Flávio Bolsonaro.

Esto demuestra que este ciudadano es la persona más engañosa que conocido en mi vida, no tienen ningún compromiso con la verdad, su descaro es asombroso (…) Este acto de abandonar Brasil es vergonzoso. Lula da Silva

Flávio Bolsonaro (Andre Borges / EFE)

Esto se sabe de la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil

Flávio Bolsonaro habría abandonado Brasil a través de la frontera con Puerto Iguazú, Argentina.

Se cree que viajó desde Puerto Iguazú a Estados Unidos, donde el Departamento de Estado le facilitó visas a él y su familia.

Hasta el momento, no se ha confirmado que Flávio Bolsonaro esté viajando rumbo a Brasil y Argentina niega que haya registro de un vuelo de la familia Bolsonaro.

Por otra parte, Lula da Silva arremetió contra los Bolsonaro, mencionando que “Brasil” era su segunda patria, pues la primera era Estados Unidos.