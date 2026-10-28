La decisión de Donald Trump de dar visas a Flávio Bolsonaro y su familia pese a las investigaciones en Brasil, fue cuestionado a Claudia Sheinbaum.

La presidenta de México ha mostrado ser cercana al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, quien ganó las elecciones de Brasil. Sin embargo, ante la salida de Bolsonaro prefirió mantenerse hermética.

Claudia Sheinbaum no quiere opinar sobre el ingreso de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos

Se informó que en cuanto Flávio Bolsonaro perdió las elecciones de Brasil y el Supremo Tribunal Federal (STF) le pidió entregar su pasaporte y no salir del país, el senador tomó la decisión de hacer caso omiso a las indicaciones de su país.

Ante ello, se dice que Flávio Bolsonaro recibió la oferta de Donald Trump de visas para él y su familia, para poder mantenerse así en Estados Unidos pese a las investigaciones en Brasil.

Ahora, fue Claudia Sheinbaum la cuestionada al respecto. Sin embargo, la presidenta de México prefirió no opinar al respecto.

“No, yo creo que no. Se explica solo” Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Asimismo, Claudia Sheinbaum dijo esperar que la aceptación en Estados Unidos de Bolsonaro pese a las investigaciones en Brasil, no tenga implicaciones para los países.