Rubén Fernando Benítez, abogado de Julio César Chávez Jr., dijo que los señalamientos contra el boxeador deportado desde Estados Unidos se basan en un rumor sacado de una “conversación casual” entre dos personas.

Así lo dijo al señalar que las autoridades han querido forzar el caso para vincularlo con las actividades delictivas del Cártel de Sinaloa, específicamente con el tráfico de armas e incluso lo han llamado “sicario de los golpes”

El abogado señaló en entrevista con Manuel Feregrino, en Grupo Fórmula, que de la gran cantidad de escuchas telefónicas que invirtieron, solo en una ocasión identificación una mención “casual”, como puede hacer cualquiera que conoce a un deportista famoso, y en la que han querido sostener la investigación.

Ante ello, insistió que la investigación contra Julio César Chávez Jr. es forzada pues el dato de los supuestos golpes para torturar a sicarios no está corroborado, es aislado e incluso un juez ha pedido que no se incluya ese tipo de calificativos como “ sicario de los golpes ” en la investigación formal.

“Hay una escucha, una nadamás, de todo este material que hubo que analizar… donde un individuo le dice a otro individuo, que tampoco está identificado… empiezan a hablar en una conversacionales casual… podemos hablar de él cualquiera sin conocerlo… mencionando de manera abstracta que se supo que le había puesto unos golpes a una persona que tampoco está identificada… ni se sabe dónde… de ahí Fiscalía extrapola este dato aislado, no corroborado… y dice es una especie de sicario de los golpes... hasta el juez les llamó la detención, les dijo, yo no voy a permitir que esto se incluya en la vinculación… y ese rumor para la Fiscalía es suficiente para deducir de ahí que él forma parte permanente de esta organización y que sus funciones conducen… al trafico de las armas”

Abogado de Julio César Chávez Jr. niega que el boxeador tenga vínculos criminales

Rubén Fernando Benítez, abogado de Julio César Chávez Jr., insistió que su cliente no tiene vínculos criminales con integrantes del Cártel de Sinaloa.

También insistió que al ser un personaje famoso cualquier persona puede hablar de él en México en una conversación casual como las personas que lo hicieron diciendo “se supo”.

Julio César Chávez buscaría limpiar su nombre al término del caso

El abogado dijo que el caso tendría fines mediáticos, de lo mismo que se ha acusado la decisión de Estados Unidos al inicio del caso y que el boxeador podría iniciar accione sopara limpiar su nombre y reputación.

Ello sería una vez que termine el caso y sería natural hacerlo al asegurar que hubo otros fines en el caso.

¿Cómo inició la acusación contra Julio César Chávez Jr.?

Rubén Fernando Benítez, abogado de Julio César Chávez Jr., detalló que todo empieza por la denuncia en México por parte de un agregado de una agencia de seguridad en la Embajada de Estados Unidos en México.

Esta denuncia se presenta y Estados Unidos avisó a las autoridades mexicanas en un acto de colaboración.

Cabe recordar que la presidenta Claudia Sheinbaum dijo en mayo pasado, por otro caso, que agentes de Estados Unidos ponen denuncias en la FGR pero que las autoridades mexicanas investigan de manera independiente.

Así lo dijo, para asegurar que la única colaboración o conocimiento formal de hechos delictivos o acusaciones contra personas se dan mediante esas denuncias.