El Huracán Melissa, el cual registra vientos de hasta 280 kilómetros por hora, ya provocó las primeras muertes en Jamaica durante las tareas de evacuación, informó el gobierno de esta isla del Caribe.

Reportes meteorológicos señalan que el Huracán Melissa, catalogado como categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson, podría impactar en Jamaica durante la madrugada del martes 28 de octubre de 2025.

Debido a esto es que se llevan a cabo diversos trabajos de preparación en Jamaica por orden del primer ministro Andrew Holness, como la limpieza del canal Sandy Gully, considerado el principal sistema de desviación de aguas de inundación en la isla.

Huracán Melissa deja primeras muertes en Jamaica durante evacuaciones (Ricardo Makyn / AFP / AFP)

Huracán Melissa: 3 muertos y 13 heridos en Jamaica durante evacuaciones

La noche de este lunes el gobierno de Jamaica informó que tres personas murieron durante las evacuaciones que se llevan a cabo en diversas partes de la isla caribeña por el Huracán Melissa.

Además, según informó el ministro de Salud de Jamaica, Christopher Tufton, también se contabilizaron 13 personas heridas, las cuales fueron trasladadas a hospitales.

De acuerdo con el funcionario, las muertes ocurrieron debido a la caída de árboles que fueron talados como parte de los trabajos de preparación que se realizan para recibir al Huracán Melissa.

Christopher Tufton precisó que los casos tuvieron lugar en:

Hannover

Saint Catherine

Saint Elizabeth

Pese a que la noche del lunes 27 de octubre se registraron cortes en la energía eléctrica, afectando a más de 50 mil personas, Christopher Tufton aseguró que los hospitales de Jamaica se encuentran preparados para la emergencia.

Además, 881 puntos fueron habilitados como refugios, en donde miles de personas ya fueron colocadas antes del impacto del Huracán Melissa como categoría 5, el que podría ser considerado como uno de los más devastadores de los últimos años.