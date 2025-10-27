Durante la madrugada del 27 de octubre de 2025, el huracán Melissa alcanzó la categoría 5, la máxima intensidad de estos fenómenos; su paso amenaza a Jamaica, ya que podría ser el más potente del siglo XXI.

Sus vientos máximos alcanzaban los 270 kilómetros por hora, lo que convierte al huracán Melissa en un fenómeno extremadamente poderoso, capaz de causar severos daños a su paso.

Las autoridades climáticas temen que Melissa pueda convertirse en el huracán más potente del siglo XXI y en el más devastador que haya azotado Jamaica en toda su historia.

Huracán Melissa causaría severos daños en Jamaica de mantener la categoría 5 (Especial)

Con un avance peligrosamente lento de 6 km/h sobre aguas del Caribe, el huracán Melissa alcanzó la categoría 5, según informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

Dicha lentitud representa un mayor riesgo debido a que las fuertes lluvias del huracán Melissa se mantienen durante más tiempo en un solo punto, lo que para Jamaica podría representar:

Vientos destructivos y marejadas ciclónicas

Destrucción total de techos y construcciones débiles

Caída masiva de árboles y postes eléctricos

Cortes de electricidad y agua

Inaccesibilidad de carreteras y zonas costeras

Inundaciones y subidas de agua

Esta posible destrucción convierte a Melissa en la tormenta más poderosa que amenaza a Jamaica desde el huracán Gilbert en 1988, además de que podría ser el primer huracán de categoría 5 en tocar tierra en su historia.

Los efectos del que podría ser el huracán más potente del siglo XXI comenzarán a verse reflejados desde la noche del l unes 27 hasta la madrugada del martes 28 de octubre de 2025.