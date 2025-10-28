La agencia AFP publicó una nota en la que se alerta sobre el uso de Sora 2 para realizar videos falsos del huracán Melissa, considerado como el más devastador del siglo XXI.

Estas imágenes hechas con inteligencias artificiales muestran escenarios apocalípticos por el paso del huracán Melissa, la mayoría con la marca de Sora 2, provocando desinformación.

Los efectos del huracán Melissa comenzarán a verse reflejados desde la noche del lunes 27 hasta la madrugada del martes 28 de octubre de 2025, advirtiéndose que podría ser el más potente en toda la historia de Jamaica.

Huracán Melissa amenaza Jamaica: sería el más potente del siglo XXI (Michelle Rojas)

Sora 2 genera videos falsos en medio de la alerta por el huracán Melissa

La ministra de Información de Jamaica, Dana Morris Dixon, mostró su preocupación por la difusión de videos falsos del huracán Melissa que parecen minimizar la gravedad de este fenómeno de categoría 5.

De acuerdo con los expertos, la viralización de estas imágenes puede provocar que los lugareños y la comunidad internacional subestimen el poder real del peligro de este tipo de tormentas.

“Esta tormenta es una gran tormenta que probablemente causará daños catastróficos, y el contenido falso socava la seriedad del mensaje del gobierno para estar preparado” Amy McGovern

Sobre este mismo tema, la profesora de meteorología de la Universidad de Oklahoma. Amy McGovern, dijo a la AFP que la difusión de este contenido conducirá “eventualmente a la pérdida de vidas y propiedades”.

La difusión de estos contenidos generados por Sora 2 en el huracán Melissa se han difundido principalmente en TikTok, seguido por:

Facebook

Instagram

X