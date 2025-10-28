Andrew Holness, primer ministro de Jamaica, se enfrenta a los estragos del huracán Melissa de categoría 5, considerado por autoridades como el más destructivo del siglo XIX.

En un primer momento, el huracán Melissa alcanzaban los 270 kilómetros por hora, lo que lo convertía en un fenómeno extremadamente poderoso y capaz de causar daños severos a su paso.

Huracán Melissa amenaza Jamaica: sería el más potente del siglo XXI (Michelle Rojas)

¿Quién es Andrew Holness, primer ministro de Jamaica?

Andrew Holness es un economista y político conocido principalmente por ser el Primer Ministro de Jamaica, cargo que desempeña desde el 3 de marzo de 2016.

Miembro del Partido Laborista de Jamaica (JLP), desde joven mostró interés por la política y la administración pública, lo que lo llevó a cursar estudios en Ciencias Económicas.

Se sabe que el gobierno de Andrew Holness se alinea con el de Estados Unidos, ya que incluso se niega a reconocer al presidente Nicolás Maduro y apoya a Juan Guaidó, el líder de la oposición.

¿Cuántos años tiene Andrew Holness?

Andrew Holness nació en Spanish Town, Jamaica, en 1972, por lo que en el presente año tiene 53 años de edad.

Andrew Holness, primer ministro de Jamaica (Redes Sociales )

¿Quién es la esposa de Andrew Holness?

Andrew Holness, Primer Ministro de Jamaica, está casado desde 1997 con Juliet Holness, presidenta de la Cámara de Representantes de Jamaica.

Juliet Holness fue contadora y trabajó en firmas como K PMG y PricewaterhouseCoopers , además de desempeñarse como desarrolladora inmobiliaria y consultora financiera.

Andrew Holness, primer ministro de Jamaica, junto a su esposa (Redes Sociales )

¿Quiénes son los hijos de Andrew Holness?

Junto a su esposa Juliet Holness, Andrew Holness tiene dos hijos:

Adam, nacido en 2002

Matthew, nacido en 2004

¿Qué estudió Andrew Holness?

Andrew Holness tiene una formación académica en economía y administración pública:

Obtuvo un Bachelor’s degree en Ciencias Económicas en la University of the West Indies

Cuenta con un Master en Administración Pública (MPA) en la Harvard Kennedy School de Estados Unidos

¿En qué ha trabajado Andrew Holness?

Además de desempeñarse como Primer Ministro de Jamaica, los trabajos y cargos principales de Andrew Holness están ligados a su carrera política:

Miembro del Parlamento (MP) por Saint Andrew West Central

Ministro de Educación de Jamaica

Primer Ministro de Jamaica

Líder del Partido Laborista de Jamaica (JLP)

Andrew Holness se unió al Partido Laborista de Jamaica (JLP) en 1992 y participó activamente desde 1993, mientras estudiaba en la Universidad de las Indias Occidentales.

Andrew Holness, primer ministro de Jamaica (Redes Sociales )

Primer ministro de Jamaica alerta por la destrucción que provocaría el huracán Melissa

En entrevista para CNN, el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, dijo que la tormenta podría tener un impacto en las costas, más específicamente hacia el extremo occidental del país jamaiquino.

En ese contexto, el primer ministro de Jamaica reconoció que posiblemente no haya infraestructura que pueda resistir el paso de un huracán de categoría 5 como lo es Melissa.

“Y si eso llegara a suceder, y lo he dicho antes, no creo que haya infraestructura en esta región que pueda resistir una tormenta de categoría 5, por lo que podría haber una perturbación significativa” Andrew Holness

Frente a posibles amenazas, el primer ministro Andrew Holness dijo que Jamaica cuenta con el Fondo Nacional para Riesgos de Desastres Naturales y el Fondo de Contingencia , que serán activados en caso de emergencia.

Las autoridades climáticas consideran que el huracán Melissa en un fenómeno extremadamente poderos debido a sus vientos de 270 kilómetros por hora, lo que convierte en un fenómeno capaz de causar severos daños:

Vientos destructivos

Marejadas ciclónicas

Destrucción total de estructuras

Inundaciones