Albert Martínez, meteorólogo y fundador de Canal Meteo, comentó que el poderoso huracán Melissa se estancó 4 días en las cercanías de Jamaica, causando destrozos históricos en el país.

Según explicó en entrevista, la peligrosidad del huracán Melissa, de categoría 5, se debe a la lentitud con la que ha cruzado el territorio jamaiquino, concentrando mayor cantidad de agua y destrozos a causa de sus fuertes vientos.

Incluso antes de tocar tierra, el huracán Melissa había comenzado a sumar víctimas con al menos 3 personas muertas, todas durante los preparativos de la tormenta; dos cortando árboles y una mujer electrocutada.

huracán Melissa (Especial)

Huracán Melissa se estancó 4 días en Jamaica, siendo catastrófico para la vida: Albert Martínez

Según informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, Melissa alcanzó la categoría 5 en la madrugada del lunes, mientras que el martes tocó tierra con fuertes vientos de 295 km/h.

A diferencia de otros huracanes, que se mueven más rápido y generan inundaciones menos severas, el huracán Melissa se estancó cerca de Jamaica durante 4 días, provocando mayor devastación a su paso.

Al respecto, Albert Martínez dijo que el huracán Melissa es un fenómeno “catastrófico para la vida”, lo que se suma a que la distribución geográfica de Jamaica contribuye a:

Vientos más intensos

Oleaje de hasta 4 metros

Lluvias cuantiosas

De acuerdo con Elizabeth Rizzini, meteoróloga de la BBC, esta lentitud contribuye a la generación de marejadas ciclónicas, lluvias torrenciales y vientos destructivos sostenidos por más tiempo.

“Esta lentitud es devastadora, ya que las tormentas de movimiento lento siempre son peores porque duran más tiempo [...] Esto no significa que los vientos sean más lentos. Melissa llegó a ser una tormenta de categoría 5 y mantuvo velocidades de viento sostenidos durante más de 24 horas”