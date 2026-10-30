Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) enfrentará cargos criminales por atropellar a Miguel Parra-Hernández, un mexicano de 48 años, durante un operativo realizado el 10 de octubre en Houston, Texas.

Un gran jurado del condado de Harris presentó la acusación contra Mario Alberto Morales, agente federal de ICE señalado por atropellar al hombre mexicano con una camioneta SUV mientras este huía a pie de una persecución vehicular.

El caso representa una situación poco común en Houston, Texas: un agente federal de inmigración enfrenta cargos penales derivados de un incidente relacionado con las operaciones migratorias contra un mexicano.

¿De qué acusan al agente de ICE que atropelló a un mexicano?

Morales, agente de ICE, enfrenta un cargo grave de agresión agravada con un arma mortal, en referencia al vehículo que conducía durante el incidente, informó The Texas Tribune, además de atropellar al mexicano.

La investigación comenzó después de que las autoridades revisaran videos de vigilancia que muestran cómo una camioneta negra persigue a Parra-Hernández por el estacionamiento de un centro comercial, cerca de la intersección de la carretera estatal 6 y Clay Road.

El fiscal de distrito del condado de Harris, Sean Teare, señaló que las imágenes constituyen evidencia relevante para el caso y afirmó que, a su juicio, el agente de ICE habría golpeado intencionalmente al mexicano.

Agentes de ICE en el aeropuerto JFK (Ryan Murphy/AP)

¿Qué pasó con el mexicano atropellado por ICE en Houston?

De acuerdo con los reportes, agentes de ICE buscaban a un hombre identificado como José Mendoza-Cervantes, a quien relacionaban con una camioneta blanca en la que viajaba Parra-Hernández.

Sin embargo, una hija de Mendoza-Cervantes declaró posteriormente a The New York Times que su padre había muerto casi una década antes.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional sostuvo previamente que Parra-Hernández se cruzó frente al vehículo y fue atropellado.

El mexicano sufrió una fractura en una pierna y otras lesiones que requirieron atención médica; El caso continúa en el ámbito judicial y la acusación contra Morales, agente de ICE, no constituye, por sí sola, una declaración de culpabilidad.