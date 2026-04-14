El gobierno de Colombia planea sacrificar 80 hipopótamos de Escobar, descienden de los ejemplares que trajo el capo Pablo Escobar al país en la década de 1980.

Luego de que Colombia fallará en su búsqueda para reubicar a los hipopótamos de Escobar ante el descontrolado aumento de la población de estos mamíferos que ya afecta a otros en la Hacienda Nápoles en Puerto Triunfo.

80 hipopótamos de Escobar serían sacrificados en Colombia

La ministra de Ambiente de Colombia, Irene Vélez informó que se planea sacrificar 80 hipopótamos de Escobar, ante la autorización del protocolo para practicar la eutanasia a estos mamíferos.

Tras la firma de autorización para el sacrificio de los hipopótamos de Escobar, los lineamientos precisan que esto será en coordinación institucional en el manejo y control de los animales.

Mientras que la medida con la que se sacrificara a los hipopótamos de Escobar será aplicada en el segundo semestre del año, cuando esté en funciones el nuevo presidente de Colombia que tiene previsto asumir el cargo el 7 de agosto próximo.

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Luz verde a la eutanasia de #hipopótamos descendientes de los cuatro ejemplares que importó el narcotraficante Pablo Escobar hace 46 años, anunció la ministra de Medio Ambiente de #Colombia (@MinAmbienteCo), @IreneVelezT.

Empezarán con 80 hipopótamos en el… pic.twitter.com/rfskb9IY6A — Ernesto Méndez (@ernesto_mendez) April 13, 2026

Más de 240 mil pesos gastará Colombia por hipopótamo de Escobar sacrificado

Otros de los detalles para el sacrificio de los hipopótamos de Escobar, es que Colombia gastaría 7 mil 200 millones de pesos (más de 34 mil 615 millones de pesos mexicanos al tipo de cambio actual).

Presupuesto que busca en sus expectativas reducir la población de los hipopótamos de Escobar a al menos 33 individuos al año.

Asimismo, la eutanasia por hipopótamo de Escobar costará unos 50 millones de pesos colombianos (240 mil 335 peso al tipo de cambio actual), este gasto no incluye el entierro del cuerpo, que es indispensable por motivos de salubridad.