El magnate Anant Ambani, director de Reliance Industries y fundador de Vantara propone llevar a India a los hipopótamos de Pablo Escobar en Colombia.

Dicha propuesta para llevar a la India a 80 hipopótamos de Pablo Escobar sería para ubicarlos en un centro de conservación en el estado de Gujarat, al oeste de la país asiático.

Además, en la propuesta, también incluye un plan de traslado y mantenimiento de los hipopótamos de Pablo Escobar de Colombia.

Colombia recibe propuesta de llevar hipopótamos de Pablo Escobar a la India

Anant Ambani, empresario y magnate, ha propuesto llevar a los 80 hipopótamos de Pablo Escobar en conflicto para eutanasia a la India.

“Estos ochenta hipopótamos no eligieron dónde nacieron, ni crearon las circunstancias a las que ahora se enfrentan. Son seres vivos y sensibles, y si tenemos la posibilidad de salvarlos mediante una solución segura y humana, tenemos la responsabilidad de intentarlo”. Anant Ambani

Los hipopótamos de Pablo Escobar serían asentados en el centro de rescate de fauna Vantara, que alberga animales como elefantes, primates y grandes felinos, siendo un sitio seguro para esta especie.

“La compasión y la seguridad pública no son fuerzas opuestas. Con ciencia sólida y una planificación cuidadosa, es posible proteger a las comunidades ribereñas, preservar los ecosistemas y salvar la vida animal. Vantara cuenta con la experiencia, la infraestructura y la determinación necesarias para respaldar este esfuerzo, en los términos que Colombia exija”. Anant Ambani

Propuesta de Anant Ambani que daría solución a Colombia ante su búsqueda para acabar con la sobrepoblación de los hipopótamos de Pablo Escobar y de la cual no han podido avanzar.

Hipopótamos de Pablo Escobar (Edgar Domínguez Edgar Domínguez / EFE)

Propuesta de Anant Ambani para llevar a los hipopótamos de Pablo Escobar a la India incluye plan de traslado

Entre los detalles de la propuesta de Anant Ambani para llevar a los hipopótamos de Pablo Escobar a la India incluye plan de traslado y de manteniendo.

Donde se detalla un despliegue de ingeniería logística, en el que incluye un equipos científicos especializados, la construcción de contenedores de transporte con certificaciones internacionales y el flete de aeronaves de carga pesada capaces de cruzar continentes con animales que pueden superar las tres toneladas de peso.

Mientras que la absorción de los costes de mantenimiento de por vida de los hipopótamos de Pablo Escobar procedería a la creación de una infraestructura de soporte permanente que genera empleo técnico especializado y demanda de servicios veterinarios de alta gama.