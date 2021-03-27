México.- Científicos han propuesto que los hipopótamos que el narcotraficante Pablo Escobar llevó a Colombia sean sacrificados ya que representan una amenaza al medio ambiente.

Los investigadores de universidades mexicanas y colombianas advirtieron en un estudio el impacto ambiental y la seguridad humana que representan los hipopótamos de Pablo Escobar por lo que proponen su sacrificio.

Los hipopótamos fueron llevados a Colombia como parte del zoológico privado de Pablo Escobar a su finca, Hacienda Nápoles, se han criado con tanto éxito que para el 2040 serían aproximadamente mil 500 ejemplares.

Sacrificio o castración de hipopótamos de Pablo Escobar

Los científicos proponen que los hipopótamos que el narcotraficante Pablo Escobar llevó a Colombia se sacrifiquen por su impacto ambiental y en la seguridad humana.

Según un estudio, publicado en la edición de enero de la revista Biological Conservation, los hipopótamos se han extendido desde su hogar original, a unos 260 kilómetros al este de la ciudad de Medellín, en el departamento de Antioquia y se han ido dispersando por lo que se recomienda que los animales sean sacrificados.

En tanto, otros científicos piden un programa de castración para controlar la población de hipopótamos, pues citan preocupaciones sobre los animales y el bienestar y apego de algunos lugareños a sus nuevos vecinos.

Pablo Escobar introdujo los hipopótamos a Colombia

Científicos proponen que los hipopótamos que el narcotraficante Pablo Escobar llevó a Colombia en la década de 1980 sean sacrificados porque son una amenaza al medio ambiente.

En esa década, Escobar introdujo a su país un hipopótamo macho y tres hembras para unirse a su colección de animales salvajes y cuando murió, en 1993, y según el estudio no se les pudo reubicar porque eran difíciles de capturar y transportar.

Fue entonces que los hipopótamos comenzaron a extenderse por los alrededores y aunque el gobierno quizo sacrificarlos se detuvo después de una protesta pública.

Y aunque se inició una campaña de esterilización, ha hecho poco para frenar el progreso de los hipopótamos, pues de acuerdo con los científicos probablemente hay más de 80 hipopótamos hoy, frente a los 35 en 2012.

El estudio indica que los hipopótamos representan una amenaza para los medios de vida y la seguridad de las personas en las áreas afectadas, pues comen o dañan los cultivos y participan en interacciones agresivas con los humanos.