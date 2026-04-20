En Colombia un juez ha frenado el plan de eutanasia para 80 de los hipopótamos de Pablo Escobar con el objetivo de evitar daños irreparables a la población de los mamíferos.

La medida de manera provisional busca realizar un estudio sobre la tutela de los hipopótamos de Pablo Escobar, así como otras alternativas, tales como la esterilización o reubicación.

Freno que llega después de que la semana pasada, el Ministerio de Ambiente de Colombia firmo una carta para la eutanasia a los hipopótamos de Pablo Escobar como parte de un plan de manejo para contener el crecimiento de la especie.

Frenan ​​eutanasia de hipopótamos de Pablo Escobar en Colombia

Un juez de Antioquia ha frenado la medida de eutanasia para los hipopótamos de Pablo Escobar que anunció el Ministerio de Ambiente de Colombia hace unos días.

Dicho freno será de medida provisional en lo que se analiza el caso que busca que se opte por la esterilización o reubicación para los hipopótamos de Pablo Escobar.

Por lo que la eutanasia deberá ser el último recurso, ya que a los hipopótamos se les considera seres sintiese, por lo que esta medida deben ser tomadas bajo criterios éticos y legales.

Hipopótamos de Pablo Escobar son reconocidos como ‘personas jurídicas’ (RAUL ARBOLEDA / AFP)

Expertos y organizaciones deberán participa para determinar eutanasia de hipopótamos de Pablo Escobar

Ante el freno temporal de la eutanasia de hipopótamos de Pablo Escobar, el juez también puntualizó la participación de expertos y organizaciones.

Por lo que se iniciará el proceso formal de 10 días hábiles para decidir si se protegen los derechos fundamentales vulnerados de los hipopótamos de Pablo Escobar, donde se solicita que expertos y organizaciones ambientales participen en la definición de la estrategia para el manejo de los mamíferos.