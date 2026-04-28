La Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM) logró que hipopótamos de Pablo Escobar sean trasladados a India.

Tras más de dos años de negociaciones, Colombia aceptó que 80 de los hipopótamos del narcotraficante, Pablo Escobar, sean enviados a India tras haber sido declarados especie invasora.

Hipopótamos de Pablo Escobar sí serán trasladados a India tras aceptación de Colombia

Aunque Colombia declaró que los hipopótamos eran especie invasora, luego de que los animales de Pablo Escobar se reprodujeron masivamente, no aceptaban su traslado a India.

Sin embargo, según información de la periodista Michelle Rivera, Ernesto Zazueta, presidente de AZCARM le confirmó que Colombia ya aceptó el traslado de los hipopótamos a India tras más de dos años de negociación.

Según los video mostrados por la periodista, hoy 28 de abril de 2026 comenzó el trabajo de traslado de Colombia a India, siendo 80 los hipopótamos que llegarán al santuario Vantara.

🚨#RELEVANTE Se logró!!!! #AZCARM logra acuerdo histórico para el traslado de hipopótamos de #Colombia a santuario internacional en #India



Su presidente, Ernesto Zazueta, me dijo que después de más de tres años de gestiones diplomáticas, se logró el acuerdo sin precedentes… pic.twitter.com/JlFvg6SRNN — Michelle Rivera (@michelleriveraa) April 28, 2026

Aunque hubo otros hipopótamos que habían sido trasladados con anterioridad, restaban 80 animales que estaban destinados a su muerte.

Aparentemente, la decisión sobre el destino de los hipopótamos de Pablo Escobar fue repentina, pues hasta el 18 de abril de 2026, Zazueta pedía a Colombia reabrir el diálogo por el bienestar animal.

Oficialmente, Zazueta ni el gobierno de Colombia se ha pronunciado sobre el traslado de los hipopótamos a India, aunque un multimillonario indio ofreció realizar la maniobra hasta el santuario de Vantara.