El ministro de Seguridad de Israel, Itamar Ben Gvir, compartió cómo luce la instalación en donde palestinos serán ejecutados, asegurando que se harán en un acto público “como en Estados Unidos”.

Itamar Ben Gvir aseguró que así como ha cumplido otras promesas en Israel, la construcción de la “instalación de ahorcamiento” ha comenzado a desarrollarse para acabar con los palestinos, a quienes menciona como “terroristas”.

Israel inicia construcción de instalaciones para ejecutar; podrán ser vistas por sus víctimas

Itamar Ben Gvir anunció el 18 de agosto de 2026, que así como ha cumplido otros compromisos para Israel contra los palestinos, se inició la construcción de la “instalación de ahorcamiento” para terminar con los terroristas.

Si bien Ben Gvir explicó que algunos terroristas serán culminados en la guerra, apuntó que los que sobrevivan serán llevados a estas instalaciones en donde serán ejecutados públicamente.

Además de decir que habrá cámaras durante la ejecución, el ministro dijo que las víctimas del terrorista podrán presenciar su muerte, citando que estas prácticas se hacen en varios países como en Estados Unidos.

Gvir aseguró que con estas acciones contra los terroristas, Israel está “haciendo historia”.