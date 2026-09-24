Por segundo año consecutivo, delegados abandonan la Asamblea de la ONU al hablar Netanyahu

Al momento de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, inició su discurso en la Asamblea General de la ONU numerosas delegaciones internacionales abandonaron el recinto masivamente como señal de protesta contra las acciones militares israelíes.

El mandatario fue recibido con abucheos y una sala semivacía, mientras en las calles de Nueva York se realizaban manifestaciones que exigían su arresto por crímenes de guerra.

Por segundo año consecutivo la salida de las delegaciones simbolizó una fuerte condena política hacia el mandatario, quien enfrenta acusaciones internacionales de genocidio en Gaza.

Delegaciones abandonaron la ONU durante el discurso de Benjamín Netanyahu

Se registró la salida de las delegaciones durante el discurso de Benjamín Netanyahu en la Asamblea General de la ONU.

En cuanto el primer ministro de Israel fue anunciado y tomó la palabra, diplomáticos de numerosas delegaciones internacionales se levantaron de sus asientos y salieron del recinto en señal de protesta.

Este éxodo dejó amplias secciones del salón semivacías y su entrada fue acompañada por abucheos, en una escena que repitió lo ocurrido en sesión del año anterior.

Antes de comenzar su intervención, Netanyahu se dirigió directamente a los representantes que abandonaban el recinto, calificándolos de “cobardes morales” y desafiándolos.

“Si hay más cobardes morales que se quieran ir de la sala, que lo hagan ahora” Benjamín Netanyahu

Mientras la diplomacia internacional se retiraba, en los palcos se encontraban simpatizantes portando kipás y pines con la bandera de Israel.

Varios de ellos se levantaron para aplaudirlo de pie, tomarse fotografías y corear consignas de respaldo como “Bibi, eres la luz de esta habitación”.

Ya durante su alocución, Netanyahu volvió a hacer referencia a los asientos vacíos tildando la protesta de “hipocresía rampante”.

“¿Dónde estaban ustedes cuando los tiranos iraníes asesinaban a decenas de miles de civiles? (...) No, ustedes no han hecho nada, porque son unos falsos” Benjamín Netanyahu

Argumentó que Israel también defiende a los países cuyos delegados se salieron y aseguró que muchos de sus líderes le agradecen en privado haber neutralizado las instalaciones nucleares de Irán.

“Al defenderse, Israel también está defendiendo a muchos de los países cuyos delegados acaban de salir de este salón” Benjamín Netanyahu

La retirada de los representantes diplomáticos obedeció al rechazo por la ofensiva militar israelí en Gaza y Cisjordania.

El evento dentro de la ONU coincidió además con protestas en las calles de Nueva York y con los pronunciamientos del alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, respecto a la orden de aprehensión de la Corte Penal Internacional (CPI) contra el líder israelí.

Benjamín Netanyahu asegura que el genocidio de Israel es “la mayor mentira del siglo”

Durante su discurso ante la 81.ª Asamblea General de la ONU, Benjamín Netanyahu rechazó enfáticamente las acusaciones de genocidio contra Israel en Gaza, calificándolas de “la mayor mentira del siglo”.

“Acusar a Israel de genocidio es la mayor mentira del siglo” Benjamín Netanyahu

Netanyahu sostuvo que su gobierno no cometió un genocidio, sino que actuó para “impedir un genocidio” del pueblo judío a manos de grupos armados como Hamás.

“Israel no cometió un genocidio, lo que hizo fue impedir un genocidio (…) ¿Es esto un genocidio? Por supuesto que no. Es lo opuesto a un genocidio” Benjamín Netanyahu

Afirmó que Israel ha tomado más precauciones para proteger a los civiles que cualquier otro ejército en la historia de la guerra.

“Destruir las instalaciones nucleares de Irán fue difícil. Muy difícil de hacer. Pero para mí, fue una de las decisiones más fáciles que he tenido que tomar como primer ministro, porque si no lo hubiéramos hecho, todos estaríamos muertos” Benjamín Netanyahu

Como prueba, mencionó el envío de millones de mensajes de texto alertando a los civiles para evacuar zonas de combate, así como haber facilitado la entrada de vacunas contra la polio y millones de toneladas de alimentos a Gaza.

“¿Qué régimen genocida da vacunas de polio a la población de los enemigos? ¿Qué régimen genocida permite que se distribuyan dos millones de toneladas de alimentos en Gaza?” Benjamín Netanyahu

Desestimó las críticas de colonialismo provenientes de Europa Occidental -mencionando directamente a Reino Unido y Francia- señalando que ellos fueron quienes “inventaron el término”.

“Acusan a Israel, al pequeño Israel, de colonialismo... vaya colonialismo. ¿Y quiénes nos acusan? Entre ellos hay personas en Reino Unido y en Francia. Por el amor de Dios, ellos inventaron el término” Benjamín Netanyahu

Asimismo, acusó a naciones como Qatar y Turquía de financiar campañas para difamar a Israel.

Arremetió contra el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quien había respaldado la orden de arresto de la Corte Penal Internacional contra él. Netanyahu lo tildó de “antisemita” y afirmó que “no puedes silenciar la verdad”.

“No me puedes silenciar. No puedes silenciar la verdad (…) Las mentiras que tú y otros antisemitas difunden sobre los judíos y el Estado judío tienen consecuencias reales” Benjamín Netanyahu