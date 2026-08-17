Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional de Israel, se pronuncio a favor de matar a entre 30 y 40 habitantes de Gaza cada noche.
“Deberían llevarse a cabo asesinatos selectivos en Gaza, eliminando a 30 o 40 personas cada noche. No solo a quienes representan una amenaza inmediata…”Itamar Ben Gvir. Ministro de Seguridad Nacional de Israel
El ministro que es conocido por ser un extremista y ser cercano al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, criticó el cese de ataques de Israel a Gaza.
A pesar de pertenecer a la misma coalición dijo que difiere de la reducción de ataques porque asegura Gaza representa una amenaza inmediata.
Ben Gvir asegura que Gaza es una amenaza inmediata
Itamar Ben Gvir consideró que se debe asesinar a quienes representan una amenaza inmediata pero también “ay gente que no es digna de vivir… ni siquiera son personas”.
Las declaraciones del ministro de Seguridad Nacional se emitieron en el podcast de Rom Braslavski, un exrehén de Gaza.
Ben Gvir incrementa su popularidad aunque no su poder
Itamar Ben-Gvir no tiene poder sobre las Fuerzas Armadas de Israel y no puede ordenar ataques contra Gaza.
El ministro de Seguridad Nacional se ha convertido en uno de los personajes de la extrema derecha de Israel a partir del ataque de Hamás a ese país en octubre de 2023.
Las prisiones de Israel son un punto donde Itamar Ben Gvir sí tiene poder, en las que siguen encarcelados miles de palestinos de Gaza y Cisjordania y en las que se han registrado diversos tipos de abuso.