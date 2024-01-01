Gypsy Rose Blanchard, quien salió de prisión tras cumplir la condena por el asesinato de su mamá Dee Dee Blanchard, acaba de estrenar cuenta en TikTok junto a su papá: Rod Blanchard, con quien celebró el Año Nuevo 2024.

El 28 de diciembre de 2023 fue cuando Gypsy Rose Blanchard de 32 años salió en libertad condicional sin cumplir completamente en la cárcel su sentencia de 10 años por el asesinato.

En 2016 ella se declaró culpable de matar a Dee Dee Blanchard, pero se le permitirá pasar en libertad condicional los tres años que restan por el asesinato en segundo grado.

Gypsy Rose Blanchard (Nathan Papes / USA TODAY NETWORK via Reuters Co)

Gypsy Rose Blanchard estrena cuenta en TikTok y celebra el Año Nuevo 2024

Ahora en libertad condicional es que Gypsy Rose Blanchard estrenó su cuenta en TikTok con un par de videos para despedir el 2023 y celebrar el Año Nuevo 2024 .

En su cuenta de TikTok, Gypsy se describe a sí misma como “figura pública y conferencista”, además de autora y defensora del reconocimiento del Síndrome de Munchausen por poderes.

El Tiktok de Gypsy Rose Blanchard que estrenó al salir de prisión (gypsyroseblanchard727 / Captura de pantalla TikTok)

El Síndrome de Munchausen por poderes es el trastorno diagnosticado a su madre Dee Dee Blanchard por todo el abuso que cometió en contra de su hija Gypsy Rose Blanchard.

Y se describe como una enfermedad y forma de maltrato infantil donde el cuidador de un infante inventa síntomas o los provoca para hacerlo parecer enfermo.

El asesinato de Dee Dee Blanchard está enmarcado por la forma en que ella maltrató a su hija Gypsy inventando enfermedades por las que obtuvo dinero, regalos y un viaje a Disneylandia.

Gypsy Rose Blanchard pasa Año Nuevo 2024 junto a su papá Rod Blanchard tras salir de prisión

Una de las preguntas que ronda sobre la vida de Gypsy Rose Blanchard es qué papel jugaba su papá Rod Blanchard.

Lo que se sabes es que Rod realmente no sabía anda de las condiciones médicas que inventó su mamá Dee Dee Blanchard, porque vivía lejos de ellas y no la había visto en años.

En una entrevista para el Springfield News-Leader, Rod Blanchard admite que la mamá de Gypsy Rose Blanchard le había dicho que su hija tenía la capacidad mental de alguien de 13 a los 18 años.

Y revela que se le hizo extraño que Dee Dee no le permitiera celebrar el cumpleaños 18 de su hija y prohibirle a ella el saber su verdadera edad, “era parte de la farsa, supongo”, dijo en 2017.

Esto dos años después del asesinato de Dee De Blanchard en junio de 2015 en su casa en Springfield, Misuri en los Estados Unidos.

¿Qué publicó Gypsy Rose Blanchard en TikTok? Así celebró Año Nuevo 2024 en libertad condicional

Los primeros videos de Gypsy Rose Blanchard en TikTok se publicaron el 31 de diciembre de 2023.

En el par de videos, ella celebra finalmente estar en libertad y agradece todo el apoyo que ha recibido en redes sociales.

“Tengo un montón de cosas grandiosas que sucederán pronto”, es específico, se refiere al estreno de su serie documental: “Confesiones de Gypsy Rose Blanchard” y un e-book sobre su experiencia en prisión.

En el segundo video de TikTok, desea un feliz Año Nuevo y revela que lo celebrará junto a su papá Rod Blanchard, su madrasta y su esposo Ryan Scott Anderson, el cual se parece mucho a la fallecida Dee Dee Blanchard.