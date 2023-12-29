Este 28 de diciembre, Gypsy Rose Blanchard sale libre luego de que en 2015 convenció a su novio de matar a su mamá, pero ¿quién es ella?

La historia de Gypsy Rose Blanchard -de 32 años de edad- ha llamado la atención, no solo por todo lo que pasó junto a su madre, sino porque quedará en libertad tres años antes de cumplir su sentencia.

Te contamos quién es Gypsy Rose Blanchard, la asesina intelectual que inspiró más de una serie por su impactante historia.

Ella es Gypsy Rose Blanchard, quien mató a su mamá y hoy 28 de diciembre quedará libre

Desde el 2015 que se dio a conocer el asesinato de Dee Dee Blanchard a manos de su propia hija, Gypsy Rose Blanchard, la historia llamó la atención, y hasta se le ha dedicado más de una serie.

Este 2023, la historia de Gypsy Rose Blanchard vuelve a llamar la atención, sobre todo porque este 28 de diciembre, la asesina será puesta en libertad a tres años de cumplir su sentencia.

Gypsy Rose Blanchard, víctima y asesina. (deegyp.blancharde / Facebook)

Pero ¿Quién es Gypsy Rose Blanchard? Te contamos la historia de la asesina que dividió opiniones por todo lo que vivió junto a su madre.

Gypsy Rose Blanchard es una joven gitana nacida el 27 de julio de 1991 en Nueva Orleans, Luisiana. Y aunque nació sana, su vida quedó marcada por múltiples enfermedades, que su propia madre le inventó.

Según los médicos que investigaron el caso de Gypsy Rose Blanchard, cuando se dio a conocer su historia y el motivo por el que asesinó a su madre, tenía el Síndrome de Munchausen por poderes.

Este Síndrome de Munchausen, es cuando el tutor de un menor le inventa síntomas falsos o le provoca algunos reales, para argumentar que está enfermo.

Es decir, la madre de Gypsy Rose Blanchard le inventó más de una enfermedad, misma por el que obtuvo donaciones económicas, regalos y más de un viaje a Disney.

Sin embargo, la estafa de Dee Dee Blanchard, la madre de Gypsy Rose Blanchard, no fue lo peor, sino que sometió a su propia hija a demasiados tratamientos médicos, argumentando múltiples enfermedades.

Gypsy Rose Blanchard, asesina y víctima. (deegyp.blancharde / Facebook)

Leucemia, asma, epilepsia y un trastorno neuromuscular, entre otros, fueron los padecimientos que le inventó, además de que mintió en la edad mental y física de su hija.

Con el paso de los años, Gypsy Rose Blanchard se dio cuenta de que su madre le inventaba síntomas y enfermedades, pero asegura que nunca se atrevió a enfrentarla.

Gypsy Rose Blanchard y su novio por internet, fueron los asesinos de su mamá Dee Dee Blanchard

Gypsy Rose Blanchard se declaró culpable como la asesina de su mamá, Dee Dee Blanchard, sin embargo, solo fue la testigo y asesina intelectual, pues su novio fue quien la ayudó.

En busca de poder socializar son personas de su edad, pues su madre la privó de ir a la escuela y convivir con otros niños, Gypsy Rose Blanchard tuvo esta conexión fue internet.

Fue ahí que conoció a Nicholas Godejohn, con quien empezó una relación en 2012, en ese tiempo Gypsy Rose Blanchard tenía 19 años.

Debido a que Gypsy Rose Blanchard sabía que sería imposible sostener una relación normal con Godejohn, planeó en un primer encuentro -a escondidas- en el cine, el asesinato de su madre.

Luego de ello, en 2015, Gypsy Rose Blanchard le dio a su novio los detalles necesarios sobre la rutina de su madre, hasta el cómo poder ingresar a su casa por la noche.

Fue Godejohn quien apuñaló a Dee Dee Blanchard mientras dormía.

Luego de esto, Gypsy Rose Blanchard escapó con su novio, aunque un impulso por publicar el asesinato en la red social de su madre, fue lo que comenzó con su búsqueda.

“¡Esa perra está muerta”. Post en Facebook.

Gypsy Rose Blanchard confesó la muerte de su mamá en Facebook. (Facebook: deegyp.blancharde / Captura de pantalla)

Hasta el día de hoy, se puede leer la intriga que desató el post de Facebook en la red social de Dee Dee Blanchard, pues más de un vecino y amigo lo vio y llamó a la policía para ver si todo estaba bien.

Cuando se dio a conocer que Dee Dee estaba muerta y Gypsy Rose Blanchard desaparecida, rogaban porque la joven apareciera con vida, sin imaginar que ella era la asesina.

Tras la búsqueda de Gypsy Rose Blanchard, fue encontrada con su novio -el asesino de su mamá-. La propia joven fue quien se declaró culpable del asesinato y contó su historia.

Gypsy Rose Blanchard saldrá de prisión este 28 de diciembre y conocerá la fama que logró

Gypsy Rose Blanchard solo tuvo 10 años de prisión por ser la asesina intelectual de su madre, mientras que su novio se llevó una cadena perpetua.

Se sabe que cuando en 2016, Gypsy Rose Blanchard se declaró culpable, los fiscales ya le habían ofrecido un trato por el abuso que sufrió en manos de su madre.

Por lo que Gypsy Rose Blanchard contó, los fiscales le dieron el cargo por asesinato en segundo grado, lo que llevó a 10 años en prisión, pese a que ella aseguró fue la que “convenció” su novio de matar a su mamá.

Sin embargo, 3 años antes de que esta sentencia se cumpliera, se dio a conocer que es este 28 de diciembre el día en que Gypsy Rose Blanchard saldrá de prisión.

Pero eso no quiere decir que no tendrá que cumplir toda su condena.

Aunque Gypsy Rose Blanchard saldrá de la cárcel, tendrá libertad condicional hasta cumplir los tres años que le restan de sentencia.

Pese a que aún no se sabe lo que llevó a la decisión de la libertad condicional, se cree que es por el arrepentimiento que Gypsy Rose Blanchard ha mostrado sobre el asesinato de su madre en 2015.

Se sabe que la mañana de este 28 de diciembre, Gypsy Rose Blanchard quedó en libertad, y ahora se enterará de la fama que obtuvo con su historias.

Además de entrevistas exclusivas que Gypsy Rose Blanchard dio, se le hicieron diversas series como:

The Act, disponible en Prime Video

La venganza de Gypsy en AppleTV

Con información de ‘ET’, ‘AP’.