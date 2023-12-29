Tras haber estado 8 años en la cárcel por el asesinato de su madre, Gypsy Rose Blanchard por fin quedó en libertad y esto fue lo primero que salió a comprar.

Gypsy Rose Blanchard -de 32 años de edad- fue mundialmente conocida en 2015 cuando se dio a conocer el asesinato de su madre, un crimen que planeó en complicidad de su novio.

El 28 de diciembre de 2023, Gypsy Rose Blanchard quedó en libertad, por lo que tiene la oportunidad de retomar su vida tras haber sido condenada a prisión.

Gypsy Rose Blanchard no pudo llevar una vida normar debido a que su madre, Dee Dee Blanchard, le inventó una serie de enfermedades.

Por lo que, durante años, la joven se vio sometida a innumerables tratamientos médicos sin estar enferma.

Motivo por el cual planeó su asesinato con ayuda de su novio Nicholas Godejohn, quien fue condenado a cadena perpetua al haber sido él quien apuñaló a la madre de Gypsy Rose Blanchard.

Y ahora que está de vuelta en mundo, una de las primeras cosas que hizo la joven fue salir de compras. Adquiriendo algo que pocos habrían imaginado.

Gypse Rose Blanchard y su madre Dee Dee (Especial)

Gypsy Rose Blanchard se compró zapatos después de ser liberada

A finales del 2023, el caso de Gypsy Rose Blanchard volvió a resonar debido a que había una fuerte posibilidad de que saliera antes de la cárcel.

Y así cumpliera el resto de su condena de 10 años en libertad condicional.

Un escenario que se cumplió este 28 de diciembre, por lo que Gypsy Rose Blanchard ya ha sido captada a lado de su esposo, Ryan Scott Anderson, quien también fue a buscarla a la prisión.

Motivo por el cual diferentes medios han seguido de cerca los primeros pasos de la joven en la libertad.

Y claro que no pasó desapercibido lo primero que Gypsy Rose Blanchard hizo al salir de la cárcel.

Pues la pareja fue vista en una zapatería comprando calzado para ella.

Slgo que se veía venir debido a que las primeras fotos de ella en la calle la muestran caminando solo con unos calcetines puestos.

Gypsy Rose Blanchard, asesina y víctima. (Especial)

Se alista una nueva docuserie de Gypsy Rose Blanchard tras haber salió de la cárcel

Otra de las cosas que han llamado la atención de la liberación de Gypsy Rose Blanchard, es que hay un equipo de cámaras documentando sus primeros pasos en libertad .

Esto se debe a que Lifetime alista una serie documental que pretende mostrar su nueva vida tras haber estado en prisión. Aunque todavía no hay muchos detalles de este proyecto por ahora.