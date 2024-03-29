¿Quién es Ryan Scott Anderson, el ahora ex esposo de Gypsy Rose Blanchard que tendría un tenebroso parecido a su madre muerta? Esto sabemos.

El caso de Gypsy Rose Blanchard -de 32 años de edad- nuevamente se encuentra en el centro de la opinión pública, luego de que anunciara su separación de Ryan Scott Anderson

Noticias que se da a 3 meses de que Gypsy Rose Blanchard fuera liberada el pasado 28 de diciembre de 2023 tras cumplir una condena de 7 años en prisión.

Momento en el que su entonces esposo, Ryan Scott Anderson, fue el encargado de recogerla al salir de la cárcel, sin embargo, en redes sociales una situación peculiar ha levantado la polémica en redes sociales.

¿Quién es Ryan Scott Anderson, el esposo de Gypsy Rose Blanchard que tendría un tenebroso parecido a su madre muerta? (ryan_s_anderson_ | Instagram )

¿Quién es Ryan Scott Anderson, el ex esposo de Gypsy Rose Blanchard con tenebroso parecido a su mamá muerta?

Ryan Scott Anderson, es el ahora ex esposo de Gypsy Rose Blanchard con tenebroso parecido a su mamá muerta.

Con el que se casó Gypsy Rose Blanchard en julio de 2002 mientras aún se encontraba en prisión.

Luego de que Gypsy Rose Blanchard y Ryan Scott Anderson se conocieran a través de las cartas que le llegaban a la joven como apoyo de sus admiradores.

¿Qué edad tiene Ryan Scott Anderson, el ex esposo de Gypsy Rose Blanchard?

Se sabe según medios locales que Ryan Scott Anderson, el ex esposo de Gypsy Rose Blanchard tiene 32 años de edad.

¿Quién es la esposa de Ryan Scott Anderson?

Ryan Scott Anderson es ahora un hombre separado, luego del anuncio reciente de Gypsy Rose Blanchard su separación.

Se desconoce su Ryan Scott Anderson mantuvo alguna otra relación en el pasado con la que se hubiera casado.

¿Quién es Ryan Scott Anderson, el esposo de Gypsy Rose Blanchard que tendría un tenebroso parecido a su madre muerta? (ryan_s_anderson_ | Instagram )

¿Qué signo zodiacal es Ryan Scott Anderson, el ex esposo de Gypsy Rose Blanchard?

Al desconocerse la fecha precisa de su nacimientos igualmente no se sabe de qué signo zodiacal es Ryan Scott Anderson, el ex esposo de Gypsy Rose Blanchard

¿Cuántos hijos tiene Ryan Scott Anderson, el ex esposo de Gypsy Rose Blanchard?

Ryan Scott Anderson y su ahora ex esposa Gypsy Rose Blanchard no tuvieron hijos.

Asimismo, se desconoce si Ryan Scott Anderson tiene hijos de alguna relación pasada.

¿Qué estudió Ryan Scott Anderson, el ex esposo de Gypsy Rose Blanchard?

La información sobre los estudios de Ryan Scott Anderson, el ex esposo de Gypsy Rose Blanchard se desconocen.

Sin embargo, se piensa que Ryan Scott Anderson tiene conocimientos con la atención de necesidades especiales para personas que las padezcan.

¿En qué ha trabajado Ryan Scott Anderson, el ex esposo de Gypsy Rose Blanchard?

Ryan Scott Anderson, trabaja como profesor para niños con necesidades especiales.

Sin embargo, cuando conoció a Gipsy Rose Blanchard, su ahora ex esposo Ryan Scott trabajaba en un hospital en Saint Charles, Luisiana.

Gypsy Rose Blanchard se separa de Ryan Scott Anderson a 3 meses de haber salido de la prisión

Gypsy Rose Blanchard anunció oficialmente la separación de su esposo Ryan Scott Anderson a 3 meses de haber salido de prisión.

El hombre que Gypsy Rose Blanchard conoció a través de las artes durante su tiempo en prisión y con el que terminó casada en julio de 2022.

“La gente ha estado preguntando qué está pasando en mi vida. Desafortunadamente, mi esposo y yo estamos pasando por una separación y me mudé a la casa de mi padre”. Gypsy Rose Blanchard

Asimismo, Gypsy Rose Blanchard agradeció el apoyo de su familia, así como tomó la decisión de tomarse un tiempo, tras su separación de Ryan Scott Anderson

“Estoy aprendiendo a escuchar mi corazón. Ahora necesito tiempo para permitirme encontrar... quién soy”. Gypsy Rose Blanchard

Hasta el momento Ryan Scott Anderson no se ha pronunciado sobre su reciente separación de Gypsy Rose Blanchard.

Gypsy Rose Blanchard y su esposo se separan; el amor apenas les duró 3 meses (Especial )

Así se conocieron Ryan Scott Anderson, y su ahora ex esposo de Gypsy Rose Blanchard?

De acuerdo con medios de Estados Unidos, Ryan Scott Anderson, ex esposo de Gypsy Rose Blanchard se conocieron en el año 2020, luego de que le enviara una carta a la prisión para conocerla.

De acuerdo con Ryan Scott Anderson, la razón principal es que no se encontraba muy lejos de ella, por lo que aceptó su invitación para conocerse y rápidamente existió química entre ambos.

La pareja se casó en el año 2022, en el mes de agosto, en la ciudad de Chillicothe, Missouri, luego de que ella solicitara un permiso especial pues aun cumplía su condena de prisión.

En entrevistas Gypsy Rose Blanchard menciono que su ex esposo “fue un apoyo emocional importante” para ella, pues la ayudó con un periodo de crisis que enfrentaba cuando lo conoció.

Ryan Scott Anderson causó notoriedad el 28 de diciembre de 2023, cuando acudió a recoger a prisión a Gypsy Rose Blanchard, debido a que a bordo de un coche Cadillac portaba placas que tenían la palabra “Hitman”, la cual, significa “sicario”.

La separación de Gypsy Rose Blanchard y Ryan Scott Anderson se hizo oficial el pasado jueves 28 de marzo, a 3 meses de haber salido de prisión.

¿Quién es Ryan Scott Anderson, el esposo de Gypsy Rose Blanchard que tendría un tenebroso parecido a su madre muerta? (ryan_s_anderson_ | Instagram )

Ryan Scott Anderson, ex esposo de Gypsy Rose Blanchard, tenía un tenebroso parecido a la madre muerta

Todo se derivó luego de un video en TikTok, publicado por la cuenta @shellysue_, en donde se adjunta una fotografía de Ryan Scott Anderson, así como de Dee Dee Blanchard, quien fuera madre de Gypsy Rose Blanchard.

Lo tenebroso de la situación es que en ambas fotografías existe un parecido entre el ex esposo de Gypsy, y su madre muerta.

Incluso, la grabación se compartió con el mensaje “¿solo soy yo?”, haciendo referencia a que si las demás personas también podrían notar la similitud de facciones entre ambas personas.

Entre los comentarios varios usuarios compartieron la afirmación de la TikToker, luego de confirmar que sí existía un tenebroso parecido entre Ryan Scott Anderson y Dee Dee Blanchard.

Algunos también mencionaron que se trataba de la teoría que refiere a que se buscan parejas que se parezcan a nuestros padres, pese a que dicha situación sería un poco oscura para ambos.

No obstante, pese al parecido físico, muchos desearon que él si fuera buena persona para Gypsy Rose Blanchard, luego de lo que vivió junto a su madre cuando era menor de edad.