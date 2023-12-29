Gypsy Rose Blanchard -de 32 años de edad- generó tendencia al publicar su primera selfie después de un día de haber salido de la cárcel.

Una foto que rápidamente generó respuesta entre sus seguidores.

El pasado jueves 28 de diciembre de 2023, Gypsy Rose Blanchard volvió a ser noticia mundial debido a que le fue concedida la libertad condicional.

Fue en 2015 cuando la joven, en complicidad con su novio Nicholas Godejohn, asesinó a su madre Dee Dee Blanchard por haberla sometido a años de tratamientos médicos sin necesitarlos.

Pues además de mantenerla aislada, la usaba para estafar a personas y fundaciones para conseguir donaciones y viajes.

Pero ahora que Gypsy Rose Blanchard está experimentando de nueva cuenta la libertad, ha empezado a hacer lo que cualquier persona; entre salir de comprar y ponerse al día en sus redes sociales.

Esta última ha tenido una buena respuesta por parte de sus seguidores, pues la primera selfie que compartió en su cuenta de Instagram se hizo viral.

Gypsy Rose Blanchard (Nathan Papes / USA TODAY NETWORK via Reuters Co)

Gypsy Rose Blanchard comparte en su primera selfie desde que salió de prisión

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Gypsy Rose Blanchard se volvió a mostrar como una persona sana y en libertad.

Pues compartió lo que oficialmente es su primera selfie fuera de la cárcel.

Sonriendo, Gypsy Rose Blanchard se fotografió frente a un espejo que refleja lo que es una habitación con maletas llenas de ropa.

“¡Primer selfie en libertad!” escribió la joven tras salir de prisión. Hasta el momento la foto ha alcanzado más de 3 millones de “me gusta”.

Del mismo modo, Gypsy Rose Blanchar suma ya más de 2 millones y medio de seguidores en su cuenta de Instagram.

Seguidores de Gypsy Rose Blanchard le dan la bienvenida y la felicitan por su reciente libertad

La primera selfie de Gypsy Rose Blanchar ha generado una gran respuesta entre sus seguidores, quienes no tardaron mucho en comentar su regreso a la libertad.

Entre los comentarios se puede leer un sin fin de mensajes de apoyo hacia la joven, así como felicitaciones y buenos deseos para su nueva vida en libertad.

El caso de Gypsy Rose Blanchard ha generado todo tipo de opiniones desde que se dio a conocer el asesinato de su madre.

Pues mientras muchos se ponen a su favor y sostienen que Gypsy Rose Blanchard fue la víctima de su madre, otros tantos consideran que debía permanecer en prisión.