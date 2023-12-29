Gypsy Rose Blanchard quedará libre este 28 de diciembre 2023 y acá te contamos sobre el escalofriante caso que sufrió, así como el fatal desenlace que tuvo.

Luego de que permaneció en prisión durante los últimos 7 años, las autoridades determinaron que Gypsy Rose Blanchard sea puesta en libertad este mismo miércoles 28 de diciembre.

La mujer de hoy 32 años de edad, contó sus perspectivas con respecto a los hechos que ocurrieron durante el escalofriante caso que protagonizó junto a su madre, quien tuvo un fatal desenlace.

Gypse Rose Blanchard y su madre Dee Dee (Especial)

El escalofriante caso de Gypsy Rose Blanchard

La historia de Gypsy Rose Blanchard, quien nació en 1991 y será puesta el libertad este 28 de diciembre, trascendió al grado de que inspiró la serie de televisión The Act.

El dramático caso comenzó a unos meses del nacimiento de Gypsy Rose, cuando su madre, Dee Dee Blanchard, la llevó al hospital debido a un padecimiento menor.

Sin embargo, esa visita al nosocomio marcó el destino de ambas, debido a que Dee Dee se obsesionó con la idea de que su bebé padecía diversas enfermedades e incluso discapacidades.

Durante varios años, Dee Dee le hizo creer a sus familiares, amigos y conocidos, que su hija Gypsy Rose estaba enferma de leucemia, asma, parálisis muscular y tenía problemas del desarrollo.

Por ello, la mujer sometió a su hija a múltiples tratamientos médicos e incluso la obligó a pasar por numerosos procedimientos quirúrgicos que eran completamente innecesarios.

Gypsy Rose Blanchard se percató de lo que ocurría

Debido a los constantes cuidados médicos a los que fue sometida, Gypsy Rose Blanchard terminó creyendo que estaba muy enferma, pero ella no fue la única.

Lo anterior debido a que Dee Dee se encargó que diversas organizaciones sin fines de lucro, le brindaran apoyo para cuidar a su “frágil” hija, al grado de que le dieron dinero y hasta viajes a Disney.

No obstante, con el paso de tiempo Gypsy Rose Blanchard se percató de varios detalles que pusieron en evidencia una verdad ineludible: no estaba tan enferma como lo afirmaba su madre.

La entonces joven, que desconocía el trasfondo de su escalofriante caso, intentó en distintas oportunidades hacerle notar a su mamá, que su salud estaba mejorando.

Pero para su sorpresa, la reacción de Dee Dee ante las muestras de recuperación que le manifestaba fueron negativas, pues la castigaba con el fin de continuar con su historia de años.

Gypsy Rose Blanchard y su mamá Dee Dee (Especial)

El fatal desenlace del caso de Gypsy Rose Blanchard

En 2012, cuando Gypsy Rose Blanchard tenía 21 años de edad, su dramático caso dio un giro de 180 grados cuando por medio de un sitio de citas cristiano, conoció a Nicholas Godejohn.

A lo largo de 3 años, Gypsy Rose y Nicholas mantuvieron una relación a la distancia, pues únicamente se vieron un par de veces, una en el cine y la segunda y última cuando cometieron un crimen.

En el mes de junio de 2015 y tras meses de planeación, los jóvenes se vieron con la intención de poner fin al largo historial de abusos y engaños a los que Gypsy Rose fue sometida por su madre.

Nicholas Godejohn se trasladó hasta la ciudad de Springfield -donde vivía Gypsye Rose junto a Dee Dee- y se hospedó en un hotel de la pequeña localidad.

Desde la habitación que alquiló, el joven se mantuvo a la espera de recibir un mensaje de Gypsy Rose en el que se le indicara que Dee Dee ya estaba dormida.

Tras recibir la señal, el joven fue hasta la casa de las Blanchard, ingresó a la habitación de Dee Dee y la apuñaló 17 veces, tuvo relaciones sexuales con Gypsy, ambos limpiaron la sangre y escaparon.

Gypse Rose Blanchard y Nicholas Godejohn (Especial)

Gypsy Rose Blanchard confesó el crimen; este 28 de diciembre terminó su condena

Impulsada por el halo de libertad que la invadió, Gypsy Rose Blanchard no logró contener su emoción y le dijo a todo el mundo de lo ocurrido, pues publicó en Facebook un inquietante mensaje:

“Esa perra está muerta” Gypsy Rose Blanchard

El perturbador post no pasó desapercibido entre los conocidos, amigos y vecinos de las Blanchard, quienes llamaron a las autoridades que encontraron el cuerpo sin vida de Dee Dee.

Aunque en un primer momento los policías creyeron que Gypsy Rose había sido secuestrada, más tarde resolvieron que la joven y Nicholas fueron los culpables del asesinato.

Pero las autoridades no solo determinaron eso, sino que también se enteraron de que la joven era mayor de edad y que no estaba enferma de ninguno de los padecimientos que su madre decía.

Tras ser detenida, Gypsy Rose Blanchard se declaró culpable del delito de asesinato en segundo grado contra su mamá, por lo que el juez la condenó a 10 años de cárcel.

Este 28 de diciembre, la mujer de actualmente 32 años de edad, cumplió la pena que se le impuso y quedará en libertad por el crimen del que confesó sentirse culpable.