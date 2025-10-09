Luego de que el acuerdo de paz en Medio Oriente para terminar el conflicto entre Israel y Hamás está en proceso, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene en su radar en la guerra Rusia-Ucrania.

“Resolvimos siete guerras o conflictos importantes, pero guerras, y esta es la número ocho. Y la que pensé que sería, quizá, la más rápida de todas sería la de Rusia y Ucrania. Aunque creo que eso también va a suceder” Donald Trump

Así lo indicó el propio presidente el jueves 9 de octubre de 2025 al aseverar que el alto al fuego entre Israel y Hamás, se trata del octavo conflicto armado que ha conseguido solucionar.

Ante el buen resultado que logró en el Medio Oriente con el acuerdo de paz, el presidente Donald Trump dijo que ahora buscará que ocurra lo mismo en la guerra Rusia-Ucrania.

Donald Trump buscará solucionar Guerra Rusia-Ucrania tras acuerdo de paz en Medio Oriente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que luego de conseguir el acuerdo de paz en Medio Oriente, ahora trabajará en encontrar la solución para la guerra Rusia-Ucrania.

Fue durante el inicio de una reunión de su gabinete que celebró este jueves 9 octubre, cuando el presidente volvió a vanagloriarse por el alto al fuego que impulsó entre Hamás e Israel.

Donald Trump (@tcsnoticias / Tomada de X)

Sobre ello, Donald Trump resaltó que con el acuerdo de paz que consiguió en Medio Oriente, suma en su cuenta personal ocho guerras y conflictos armados a los que ha conseguido ponerles fin.

A pesar de lo anterior, resaltó que va a continuar con sus acciones para la deposición de armas alrededor del mundo, pues refirió que ahora tiene en su radar la guerra Rusia-Ucrania.

Con respecto a la guerra Rusia-Ucrania que inició hace más de 3 años, Donald Trump apuntó que en su momento creyó que ese sería el conflicto que más rápido resolvería, pese a lo cual se dijo confiado en que lo logrará.

Donald Trump quiere frenar guerra Rusia-Ucrania tras varios intentos infructuosos

Desde enero de 2025, Donald Trump ha declarado que puede detener la guerra Rusia-Ucrania en menos de 24 horas, aunque sus gestiones diplomáticas no han logrado avances concretos.

En agosto de 2025, Donald Trump se reunió con Vladimir Putin en Anchorage, Alaska, para negociar un alto al fuego, pero el impulso se diluyó rápidamente según declaraciones del vicecanciller ruso Sergei Ryabkov.

Asimismo, el presidente ofreció misiles Tomahawk a Ucrania como incentivo para negociar, mientras Volodymyr Zelensky afirmó que lo nominaría al Nobel de la Paz si lograba frenar la guerra Rusia-Ucrania.

Aunado a ello, el presidente estadounidense ha acortado su ultimátum a Rusia de 50 días a solo 10, pero el Kremlin ha insistido en rechazar las condiciones y mantiene operaciones militares en territorio ucraniano.

Aunque ha criticado al gobierno ruso, Donald Trump no ha endurecido sanciones y ha evitado reducir el precio tope del petróleo ruso en el G7, lo que desató dudas sobre su presión real.

Por lo anterior, la guerra Rusia-Ucrania continúa sin resolución, mientras Donald Trump insiste en que puede lograr un acuerdo, aunque sus intentos hasta ahora han sido infructuosos y sin respaldo internacional firme.