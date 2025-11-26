La activista Greta Thunberg es sancionada en Venecia tras teñir de verde un canal.

Greta Thunberg llevó sus protestas a Venecia, en Italia, para denunciar la crisis climática.

Sancionan a Greta Thunberg por teñir de verde un canal en Venecia

Las autoridades en Venecia sancionaron a Greta Thunberg tras teñir de verde el Gran Canal durante una protesta.

Thunberg fue vetada durante 48 horas y multada con 3 mil 189 pesos (150 euros).

Junto a 35 activistas de Extinction Rebellion, Greta Thunberg introdujo un trazador fluorescente.

Greta Thunberg es sancionada en Venecia tras teñir de verde un canal (Captura de video)

Dicha sustancia no es tóxica y sirve para estudios ambientales, ya que permite detectar fugas.

Según revelaron los activistas, el color verde representa el peligro y la esperanza de actuar frente al peligro del aumento del nivel del mar por la crisis climática.

Durante su protesta Greta Thunberg colocó una pancarta con el lema “Stop Ecocide”.

Además, los activistas hicieron un flashmob en el que algunas manifestantes vestidas de rojo caminaron entre las personas que presenciaron la denuncia.

La protesta de Greta Thunberg coincidieron con el cierre de la cumbre COP30 en Belém, Brasil.

Dicha manifestación fue parte de las acciones simultáneas que realizó Extinction Rebellion en diversas ciudades italianas como:

Génova Padua Turín Bolonia Taranto Milán Trieste Palermo Padova Parma

Critican autoridades a Greta Thunberg por teñir de verde un canal en Venecia

Luca Zaia, gobernador de la región de Véneto, condenó que Greta Thunberg y Extinction Rebellion tiñeran de verde el Gran Canal.

El mandatario calificó el gesto de los activistas de “irrespetuoso” con la ciudad, historia y fragilidad, igualmente, lamentó las consecuencias ambientales del acto.

Zaia aseguró ante el medio The Telegraph:

“Me sorprende aún más ver a Greta Thunberg entre los autores de esta protesta inútil, cuyo objetivo evidente, más que crear conciencia respecto al medio ambiente, es darse visibilidad a sí mismos.” Luca Zaia, gobernador de la región de Véneto

Por su parte, Extinction Rebellion defendió el carácter simbólico y pacífico de su protesta.

La cual busca visibilizar lo vulnerable que está Venecia ante las inundaciones y aumento del nivel del mar por la crisis climática.

Además de que indicaron que el uso del trazador no representaba ningún peligro ecológico.