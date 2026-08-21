Alejandro Gertz Manero reapareció públicamente como embajador de México en Reino Unido durante la realización de un homenaje a Frida Kahlo.

La muestra, titulada “¡Viva Frida: Un Homenaje Colectivo!”, convocó a creadores internacionales que se dieron cita en la sede diplomática de México en Londres, en la que participó Alejandro Gertz Manero.

Gertz Manero encabeza homenaje a Frida Kahlo en la embajda de México en Reino Unido

Durante la inauguración en la embajada en Reino Unido, Gertz Manero enfatizó que el legado de Frida Kahlo funciona como un vehículo para comunicar sobre identidad, resiliencia, amor y México.

De igual forma, destacó que a través de su arte es posible construir puentes entre comunidades, pues es capaz de transcender en el tiempo y en la cultura.

Cabe recordar que Gertz Manero asumió como embajador de México en Reino Unido a finales de enero de 2026 tras aceptarse la iniciativa de la presidenta Sheinbaum.

Gertz Manero reaparece como embajador en Reino Unido durante homenaje a Frida Kahlo (@Embamexru / X)

Desde que está en el cargo ha mantenido una agenda de trabajo discreta, por lo que su reaparición al frente del cargo diplomático ha llamado la atención.

No obstante, Gertz Manero ha participado en la acreditación ante la Organización Marítima Internacional, ponencias en simposios de Oxford y foros comerciales vinculados al Tratado Transpacífico.

Esto en cumplimiento de los objetivos de su encargo diplomático, como el fomento a la cultura, y el buscar acuerdos que ayuden fortalecer los lazos de México con el Reino Unido.