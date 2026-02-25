La actriz María Sorté felicitó en redes sociales a su hijo Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), por su cumpleaños número 44.

María Sorté publicó una fotografía con Omar García Harfuch cuando eran más jóvenes y envió un mensaje, aparentemente, escrito a mano, en el que agradece la vida de su hijo.

Este es el mensaje de María Sorté a García Harfuch por su cumpleaños

A través de redes sociales, María Sorté envió un emotivo mensaje por el cumpleaños de su hijo Omar García Harfuch, que este miércoles 25 de febrero cumple 44 años de edad.

El mensaje de María Sorté a García Harfuch por su cumpleaños (Redes sociales)

María Harfuch Hidalgo, mejor conocida como María Sorté, agradeció a por la vida de Omar García Harfuch y emitió una plegaría para que Dios bendiga y proteja a su hijo.

“Hijo, feliz cumpleaños. Le doy muchas gracias a mi señor por tenerte en mi vida. Que Dios te bendiga y te proteja hoy y siempre. Tu mamá”. Mensaje de María Sorté

Cabe mencionar que Omar García Harfuch proviene de una familia que siempre ha estado en el foco público, pues su madre es una reconocida actriz y su padre fue un político priista de alto nivel.

Asimismo, usuarios en redes sociales han felicitado a Omar García Harfuch por su cumpleaños; hasta el momento, el funcionario no ha respondido públicamente al mensaje de María Sorté.