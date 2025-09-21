El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistió hoy domingo 21 de septiembre de 2025 al funeral de Charlie Kirk, en donde presentó sus respetos junto a miles de dolientes.

Donald Trump manifestó que este homenaje a Charlie Kirk tiene como finalidad “celebrar la vida de un gran hombre”, asegurando que para todos los republicanos será “un día muy duro”.

El funeral de Charlie Kirk se trató de un evento público, celebrado en el estadio State Farm , en Glendale, Arizona, al cual se estima acudieron al menos 63 mil personas vestidas de rojo y blanco.

Funeral de Charlie Kirk: Donald Trump presenta sus respetos junto a miles de dolientes (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Funeral de Charlie Kirk: Donald Trump y más de 60 mil personas acuden para despedir al activista político

Junto a miles de asistentes en el estadio State Farm en Arizona, Donald Trump estuvo presente este domingo en el funeral de Charlie Kirk, al cual también acudió el magnate Elon Musk.

En el evento miles de asistentes lucieron con imágenes y pancartas en alusión a Charlie Kirk, a quien luego de ser asesinado han calificado como un “mártir de la verdad” o un “mártir de Cristo”.

Donald Trump estuvo presente en uno de los palcos del estadio, en donde se le vio detrás de un cristal antibalas, toda vez que en materia de seguridad, el funeral de Charlie Kirk fue considerado como un “evento de Estado”.

Al respecto, en el funeral de Charlie Kirk pasaron imágenes previas a su muerte para recordarlo, lo que provocó un grito al unísono de justicia para el activista político.

En este sentido el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, aseguró que el legado de Charlie Kirk “seguirá vivo” tras su asesinato, debido a la determinación que mostró en vida.