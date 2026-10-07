Francia ha superado las 6 mil detenciones, en su mayoría de menores, a raíz de las protestas estudiantiles que reclaman más financiamiento para la educación y denuncian recortes en el sector.

Las movilizaciones iniciaron hace dos semanas, cuando un gran numero de menores de edad se congregaron para exigir mejores condiciones tras recortes presupuestales a secundarias.

Aunque las protestas estudiantiles han sido en su mayoría pacificas, algunos grupos han realizado destrozos y han derivado en la intervención de la policía, que usan toletes y gas lacrimógeno para reprimir las protestas.

Francia (AP )

Policías han usado equipo antimotines contra protestas estudiantiles en Francia

Este martes, más de un cuarto de millón de personas se manifestaron en todo el país para respaldar a estudiantes que reclaman mayor financiamiento para la educación secundaria.

El Ministerio del Interior estimó que 266 mil personas participaron en manifestaciones en todo el país, incluidas 56 mil en París, donde pequeños grupos de manifestantes se enfrentaron con la policía.

Al rededor de 500 personas fueron detenidas solo durante esta jornada, lo que ha provocado gran indignación por el amplio uso de gas lacrimógeno y métodos antidisturbios contra adolescentes.

Incluso, se ha reportado que durante los enfrentamientos un niño de 15 perdió una de sus extremidades, mientras que alumnos continúan exigiendo mejores condiciones.

Francia (AP )

¿Por qué estudiantes protestan en Francia?

Un grupo de menores de edad se organizó para exigir mejores condiciones en secundarias e hizo entrega de un pliego petitorio al gobierno de Emmanuel Macron, en el que exigen:

Plan de renovación de instalaciones escolares

Contratación de más personal sanitario y educativo

Creación de 150 mil plazas extras para docentes

Cambio de reglas para acceder a universidades y maestrías

Los estudiantes también han destacado el mal estado de las aulas, falta de pupitres y sillas, carencia de aire acondicionado e incluso denuncian estar infestadas de ratas.