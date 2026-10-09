Debido a las protestas estudiantiles en Francia que estallaron desde el pasado 17 de septiembre de 2026, las autoridades del país han logrado detener a más de 6 mil personas.

Los reportes que han emitido las mismas autoridades de Francia establecen que la gran mayoría de los detenidos a lo largo de las movilizaciones, corresponden a personas que son menores de edad.

Cabe destacar que las protestas estudiantiles iniciaron luego de que el gobierno del presidente Emmanuel Macron anunció una serie de recortes presupuestarios que afectarán el sistema educativo del país.

Protestas estudiantiles en Francia (Carmen Menéndez/EFE / EFE)

Protestas estudiantiles en Francia han dejado más de 6 mil detenidos

A 22 días de que iniciaron las protestas estudiantiles en Francia, más de 6 mil personas que se han visto involucradas en las movilizaciones han sido detenidas por las autoridades.

Los datos oficiales que han publicado las autoridades establecen que por las manifestaciones han sido un total de 6 mil 877 detenidos, de los cuales un 86% se tratan de menores de edad.

La información refiere que de los más de 6 mil detenidos, mil 519 han sido presentadas a un juez, de los que mil 239 de son menores y solo 21 han quedado en detención provisional.

De la misma forma, se reporta que a 2 mil 376 personas de las que se han asegurado en medio de las protestas estudiantiles en Francia, se les hna imputado cargos por la vía penal.

Francia (AP )

Anuncian contrataciones de docentes ante protestas estudiantiles en Francia

Debido a las protestas estudiantiles en Francia iniciaron el pasado 17 de septiembre de 2026 en el Lycée Saint-Exupéry de Créteil, cerca de 400 planteles de todo el país han suspendido actividades.

El movimiento social detonó luego de que se anunciaron una serie de los recortes presupuestarios para 2027, los cuales contemplan la eliminación de hasta mil 500 plazas de docentes.

Ante la presión de las manifestaciones, el ministro de Educación Édouard Geffray confirmó la activación inmediata de 3 mil 24 profesores suplentes que cubrirán grupos sin maestros.

Asimismo, el funcionario francés detalló que se sumarán varios cientos de contrataciones adicionales, buscando integrar cerca de 4 mil nuevos docentes a tiempo completo en todo el sistema educativo público.

El plan del gobierno francés contempla que la cobertura total de las vacantes docentes en los planteles afectados concluya formalmente a lo largo de la próxima semana para destrabar el conflicto.