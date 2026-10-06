Una crisis nacional ha sacudido a Francia debido a masivas protestas estudiantiles iniciadas a finales de septiembre en demanda de mejores condiciones educativas y recursos para los centros escolares.

Cientos de miles de alumnos de secundaria, apoyados por sindicatos y profesores, se han manifestado en numerosas ciudades, provocando el cierre de escuelas y enfrentamientos violentos con las fuerzas del orden.

La situación ha dejado miles de detenidos y numerosos heridos, incluyendo agentes de seguridad y manifestantes, mientras las autoridades implementan severas medidas de austeridad.

Protestas estudiantiles sacuden París por la falta de recursos educativos (Tomada de video)

Nueva ola de movilizaciones estudiantiles ha sacudido Paris

Durante la jornada de protestas del martes 6 de octubre (denominada “Acto III” de las movilizaciones estudiantiles), París se consolidó como el eje principal de las manifestaciones en Francia.

El Ministerio del Interior cifró la asistencia en la capital en 56.000 manifestantes, mientras que las organizaciones estudiantiles convocantes elevaron la cifra a 100.000 personas. A nivel nacional se registraron entre 256.000 y 450.000 asistentes.

Cerca del 40 % de los liceos e instituciones de educación superior vieron interrumpidas o alteradas sus actividades.

La concentración principal partió desde la Plaza de la República con destino a la Plaza de la Nación. Se desplegaron miles de policías y gendarmes, y se ordenó el cierre preventivo de 10 estaciones de metro situadas a lo largo de la ruta de la marcha.

Durante el trayecto se registraron barricadas con pupitres, quema de contenedores y dispersiones con gas lacrimógeno por parte de la policía antidisturbios. A nivel nacional, el balance del martes cerró con 488 detenciones y 43 agentes heridos.

El presidente Emmanuel Macron convocó a una reunión de situación en la noche del martes con el primer ministro Sébastien Lecornu, el ministro del Interior Laurent Nuñez y el ministro de Educación Édouard Geffray.

¿Por qué se están manifestando los estudiantes en París?

Las protestas estudiantiles en París constituyen el epicentro de un movimiento de alcance nacional.

El movimiento se encendió el 17 de septiembre en este liceo ubicado en Créteil, en los suburbios de París, a raíz de una protesta de alumnos y profesores por la escasez de personal docente y recursos.

Lo que comenzó como un reclamo local se extendió rápidamente a otros liceos de la periferia parisina y posteriormente al centro de la capital y a nivel nacional.

Las causas principales de las protestas estudiantiles en Francia responden a una combinación de deficiencias estructurales en el sistema educativo, medidas de austeridad gubernamentales y un creciente malestar socioeconómico:

Falta de recursos en los centros escolares: Falta de personal docente y ausencia de reemplazos ante bajas de profesores. Aumento sostenido de la matrícula lo que provoca que el 70 % de las aulas en el sector público superen los 30 estudiantes por clase.

Infraestructura degradada: Edificios escolares deteriorados y no adaptados para soportar inclemencias o altas temperaturas. Jornadas extensas (frecuentemente de 8:00 a 18:00) con pausas cortas para el almuerzo.

Recortes presupuestarios y políticas de ajuste: Rechazo al proyecto presupuestario para 2027 presentado por el gobierno de Sébastien Lecornu, el cual incluye medidas de ahorro e inversión insuficiente en el sector público para controlar una deuda estatal cercana al 120 % del PIB. Denuncia de congelaciones y recortes en ayudas sociales destinadas a los estudiantes.

Inequidad en el acceso a la educación superior: Cuestionamientos a la plataforma Parcoursup (sistema de selección universitaria), al que califican de poco transparente y favorable a alumnos de liceos privilegiados. Exigencias de un plan urgente de renovación, contratación de personal sanitario y la creación de miles de plazas universitarias adicionales.

Malestar económico y denuncias de represión policial: Confluencia con el descontento de otros sectores laborales por la inflación energética y el estancamiento de salarios. Incidentes graves de violencia y lesiones sufridas por manifestantes menores de edad durante los bloqueos y cargas policiales.