Estados Unidos emitió una alerta para sus ciudadanos en Francia, advirtiendo sobre posibles riesgos debido a protestas y la imposición de nuevos toques de queda.

Dadas las preocupaciones crecientes, evita manifestaciones y zonas de disturbios. Mantente alejado de zonas con grandes multitudes o con una actividad policial significativa. Estados Unidos

El país advirtió principalmente sobre la protesta del sábado 24 de octubre, por lo que solicitó a sus ciudadanos en París tener precaución durante el partido de la NFL del día siguiente.

Estados Unidos alerta a sus ciudadanos en Francia (Captura de pantalla )

Estados Unidos llama a tomar precauciones por el partido de la NFL en París

La Embajada de Estados Unidos en Francia emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos ante el aumento de protestas, disturbios y episodios de violencia registrados particularmente en París.

En el caso de esa ciudad, pidió a los visitantes que acudirán al partido de la NFL programado para el domingo 25 de octubre mantenerse atentos a su entorno y seguir las indicaciones de autoridades locales.

Los estadounidenses en París para el partido de la NFL del domingo 25 de octubre también deben actuar con precaución y estar atentos a su entorno. Estados Unidos

Explicaron que, aunque se pueden presentar permisos para las rutas de manifestación, pueden producirse cambios de última hora y protestas fuera de las rutas planificadas.

Estados Unidos recordó que las manifestaciones recientes fueron violentas, con una “gran destrucción de propiedades, saqueos descontrolados y ataques a la policía” que derivaron en reprimendas con gas lacrimógeno.

La policía respondió con métodos de control de multitudes, incluyendo gas lacrimógeno. El Departamento de Estado actualizó su Aviso de Viaje el 21 de octubre para señalar estos avances. Estados Unidos

Además de lo mencionado, las autoridades advirtieron que los toques de queda en algunas partes de Francia, incluidos algunos barrios de París y sus alrededores, podrían continuar sin previo aviso.

Francia anuncia toques de queda parciales en varias ciudades tras disturbios (Emma Da Silva / AP Photo/Emma Da Silva)

Recomendaciones de Estados Unidos para sus ciudadanos en Francia

Como parte de las recomendaciones de Estados Unidos para sus ciudadanos en Francia, las autoridades de ese país hacen un llamado a:

Evita las zonas donde se encuentran las manifestaciones

Ten precaución si te enfrentas inesperadamente a grandes concentraciones

Consulta las redes sociales e información publicada por tu gobierno local para determinar si existen toques de queda en tu zona

En París y sus alrededores, consulta a la RATP

Monitorizar la SNCF para conocer interrupciones ferroviarias

Monitoriza los medios y los recursos locales para obtener información actualizada

Planifica rutas alternativas y permite más tiempo de viaje para el viaje

En caso de necesitar asistencia de la Embajada de París, el Consulado General de Marsella o el Consulado General de Estrasburgo, se recomienda visitar: