Reportes desde Miami, Florida, apuntan que Flávio Bolsonaro llegó con su esposa e hijas a Estados Unidos luego de que Donald Trump les ofreció visas.

La llegada de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos se vive en un momento en que el senador y excandidato a las elecciones de Brasil, es investigado por evasión y lavado de dinero.

Flávio Bolsonaro arriba a Miami tras perder las elecciones en Brasil

Además de que Flávio Bolsonaro no reconoció la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de Brasil, el Supremo Tribunal Federal (STF) pidió la entrega de su pasaporte y le impidió la salida del país.

Pese a ello, Bolsonaro arribó en un vuelo privado con escala en Argentina y Guayaquil, Ecuador para llegar a Estados Unidos hoy 28 de octubre de 2026.

Esta situación se da no solo infringiendo la orden judicial y evadiendo la investigación que ya se desarrolla sobre su persona.

Hasta el momento, Donald Trump no ha hablado sobre la llegada de Flávio Bolsonaro. Sin embargo, expertos prevén un conflicto entre Estados Unidos y Brasil, por las decisiones arbitrarias del estadounidense.

A ello se le suma que expertos también acusan que la salida inesperada de Flávio Bolsonaro cuando dijo entregaría sus pasaportes, responde a un escape de la investigación en Brasil, descartando persecución política como su familia ha acusado por años.