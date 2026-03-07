Fátima Bosch defendió su corona ante cuestionamiento en Harvard que ponía en duda su triunfo en Miss Universo 2025.

Pese al difícil momento que vivió, Fátima Bosch dejó en claro que no tiene pensado en renunciar a la corona y así defendió su trabajo.

Nuevamente Fátima Bosch se enfrentó a la polémica entre los quienes creen que no se merecía ganar Miss Universo 2025, sin embargo la mexicana no se quedó callada.

Durante su participación en la universidad, la Miss Universo aseguró que su logro es resultado de años de trabajo y disciplina.



La joven afirmó que busca impulsar un mensaje de empoderamiento y respeto entre mujeres, dejando claro…

Y es que durante su participación en Harvard, Fátima Bosch fue cuestionada sobre la legitimidad de su triunfo Miss Universo y las versiones que apuntan que no merecía la corona por lo que debería de renunciar a ella.

Esto luego de que una mujer señaló que el presidente del certamen Raúl Rocha Cantú es señalado de corrupción y seis de los ocho jueces aseguraron que no votaron por ella, por lo que le cuestionó:

“¿Por qué decides quedarte con esa corona en vez de regresarla?”

Ante este cuestionamiento, Fátima Bosch dejó en claro que no va a renunciar a la corona, porque es algo por lo que trabajó mucho.

“Claro que no voy a renunciar porque yo trabajé duro por esa corona y por eso gané yo” Fátima Bosch

Incluso le cuestionó a la persona que se identificó como psicóloga organizacional sobre si ella renunciaría a un trabajo por el que ha luchado, solo porque alguien cree que no lo merecía.

“Siendo psicóloga, si tú trabajas muy duro por algo y tu compañera de al lado que no tuvo el puesto que tú tuviste miente para desacreditar que te lo dieron a ti, ¿tú renunciarías?” Fátima Bosch

Fátima Bosch destacó que en estos cuatro meses como Miss Universo esa clase de mentiras se han repetido una y otra vez, pero eso no las hace una verdad.

La mujer insistió que no era mentira y que otras personas han reconocido que Fátima Bosch se quedó con “un premio que claramente no fue justo”.

Ante la insistencia, Fátima Bosch señaló que era claro que esta persona quería generar polémica y que no estaba al tanto de que ella trabajó en Miss Universo y que estuvo presente en la concentración viendo todo el proceso para hacer tal afirmación.

“El mundo puede decir muchas cosas. Pero pues la verdad es una, ¿no?” Fátima Bosch

Fátima Bosch asegura que su trabajo como Miss Universo 2025 habla más que toda la polémica por su triunfo

Fátima Bosch destacó que como Miss Universo 2025 ha hecho cosas que nadie había hecho y eso avala su triunfo en el certamen.

“He estado haciendo cosas que nunca antes en la historia se habían hecho como quitarme los tacones, meterte a una comunidad y llevar medicinas a un pueblo que nadie quería ir porque solo querían estar en tacones y saludar” Fátima Bosch

Señaló que Miss Universo no es un certamen sobre quién camina mejor en la pasarela o la que tiene el mejor cuerpo y por pensamientos así es que muchas niñas creen que deben cambiar para adaptarse a ciertos estándares.

“Porque Miss Universo no se trata de la mejor pasarela, no se trata del mejor cuerpo, por pensamientos así es que hoy las niñas piensan que tienen que tener ciertos estándares y cambiarse” Fátima Bosch

Fátima Bosch llevó su respuesta a la lucha feminista, pues aseguró que nadie cuestiona a un hombre cuando obtiene un puesto y eso solo es algo a lo que se tienen que enfrentar las mujeres.

Además, puntualizó que cuando una mujer avanza, abre puertas para las demás y al final todas avanzan como comunidad.

“El día que entendamos que como mujeres, cuando una mujer avanza y trabaja para abrir puertas para las demás todas vamos a avanzar como comunidad, ese día la sociedad va a cambiar, y por gente como tú es que la gente se mete el pie y cuestionan cuando una mujer tiene un puesto, yo no veo que le cuestionen a ningún hombre cuando tiene un puesto, jamás” Fátima Bosch

Fátima Bosch aseguró que su trabajo habla más que cualquier mentira que se pueda seguir replicando.

“No tenemos que ser perfectas porque tu propósito y lo que haces con la vida de los demás y todo el trabajo que se ha mostrado y es tangible, habla más que cualquier mentira que se repita muchas veces para creerse verdad” Fátima Bosch

Por último, Fátima Bosch recordó una frase de su abuelita con la que decidió cerrar el tema.

“Y como diría mi abuela, sé tan impecable con tus acciones que cuando alguien te quiera molestar o dejar mal solo tenga que mentir. Gracias por tu pregunta” Fátima Bosch

La respuesta de Fátima Bosch fue aplaudida entre los asistentes.

Cabe recordar que desde que Fátima Bosch ganó el título de Miss Universo 2025, ha sido duramente criticada por presuntas irregularidades en la votación del certamen.

Incluso se especuló que Fátima Bosch solo se coronó por los vínculos comerciales que había entre la organización y su familia.

Por lo que muchos creen que la victoria de Fátima Bosch no fue merecida y que tras la polémica generada debería haber renunciado a la corona.