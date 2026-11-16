La empresa United Launch Alliance (ULA) informó que el cohete Vulcan experimentó fallas en su lanzamiento y destruyó 40 satélites de Amazon.

El lanzamiento de prueba de Vulcan se realizó en Cabo Cañaveral, Florida y destruyó los 40 satélites de internet Leo, los cuales transportaba.

Falla lanzamiento de cohete Vulcan y destruye 40 satélites de Amazon

ULA compartió un comunicado el domingo 15 de noviembre donde reveló que su cohete de carga pesada Vulcan tuvo fallas durante el lanzamiento en Cabo Cañaveral.

Vulcan transportaba 40 satélites de internet Leo, el cual pertenecían a Amazon y los cuales quedaron destruidos.

Vulcan despegó del Complejo 41 y sufrió anomalías a los 10 minutos del vuelo y logró llegar a órbita la misión de Amazon.

And LIFTOFF of the first Vulcan Amazon Leo mission, carrying 40 broadband satellites to low Earth orbit! pic.twitter.com/dv1MSjJUMF — ULA (@ulalaunch) November 15, 2026

ULA lamentó la destrucción de los satélites de Amazon y van a colaborar con dicha empresa para determinar las medidas correctivas adecuadas y reanudar los vuelos lo antes posible.

Trabajaremos estrechamente con nuestro cliente y otras organizaciones pertinentes para encontrar la causa, determinar la medida correctiva adecuada y volver a volar lo antes posible. ULA

Este es el primer lanzamiento fallido de ULA desde su creación en 2006.

Amazon Leo habla del lanzamiento fallido de Vulcan

Tras el lanzamiento de ULA, Amazon Leo compartió un mensaje en X donde expresó que los lanzamientos siempre llevan un riesgo.

Hay riesgo en cualquier lanzamiento, y eso es especialmente cierto para misiones inaugurales como LV-01. ULA ha sido un socio confiable para Amazon, y creemos que aprenderán de esta misión y cumplirán con sus planes a largo plazo para Vulcan. Amazon Leo

Amazon Leo expresó que ULA había sido un socio confiable y creen que aprenderán de los errores de esta misión: “Cumplirán con sus planes a largo plazo para Vulcan”.

Esta empresa contrató 38 vuelos con el cohete Vulcan para desplegar su constelación de cientos de satélites Leo, con los cuales busca competir con Starlink de SpaceX.

Amazon ha utilizado cohetes Atlas 5 y la ULA los está sustituyendo por los Vulcan, en ocho lanzamientos.

ULA compartió un video de la primera misión de Vulcan Amazon el domingo, minutos después la empresa informó de las fallas en su despegue.