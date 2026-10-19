Japón lanza cohete para una misión histórica a Fobos, una luna de Marte

La Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA) ha puesto en marcha la misión histórica MMX (Martian Moons eXploration) con el objetivo de estudiar a fondo el entorno de Marte y aterrizar en Fobos, la mayor de las lunas del planeta rojo.

Durante este ambicioso proyecto internacional, la sonda no tripulada recopilará datos clave sobre las lunas marcianas Fobos y Deimos y traer a la Tierra las primeras muestras de la superficie.

Los expertos confían en que el análisis de estas muestras logre esclarecer el origen de los satélites naturales y aporte valiosa información sobre la evolución del sistema solar.

Japón lanzó la misión histórica MMX para explorar la luna de Marte: Fobos

La sonda Martian Moons eXploration (MMX) despegó a bordo del cohete de nueva generación H3 desde el Centro Espacial de Tanegashima, ubicado en la isla de Kyushu, al sur de Japón.

El despegue se realizó el 20 de octubre de 2026 a las 04:41 hora local de Japón (19:41 GMT del 19 de octubre).

JUST IN - Japan launches rocket for potential world first Mars moon mission pic.twitter.com/rrr3OacBCl — Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 19, 2026

Desarrollada por la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA), la nave tiene una masa de unos 4,000 kg y un tamaño similar al de un autobús pequeño.

Está compuesta por tres módulos interconectados: uno de propulsión para la travesía, uno de exploración y aterrizaje, y un módulo de retorno para traer las muestras a la Tierra.

La nave viajará durante unos 10 meses hasta llegar a las inmediaciones de Marte en agosto de 2027, donde entrará en una órbita cuasisatelital alrededor de Fobos.

A inicios de 2029, liberará primero el rover explorador para inspeccionar el terreno. Tras las observaciones la nave principal descenderá sobre la superficie de Fobos para recoger las muestras.

También realizará sobrevuelos lejanos para examinar Deimos, la otra luna de Marte. MMX dejará la órbita de Marte en 2030 y emprenderá un viaje de un año de regreso. En 2031, soltará una cápsula especial que aterrizará en paracaídas en el desierto de Australia.

La misión aspira a recolectar al menos 10 gramos de tierra y rocas en dos sitios distintos de Fobos (uno mirando hacia Marte y otro en la cara opuesta).

Japón lanza cohete para una misión histórica a Fobos, una luna de Marte (Tomada de video)

¿Cuál es la importancia de la misión histórica a Fobos, una luna de Marte?

La misión MMX (Martian Moons eXploration) de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA) es considerada histórica por su profundo impacto científico, tecnológico y estratégico.

Hasta hoy se desconoce si Fobos y Deimos son asteroides atrapados por la gravedad marciana o fragmentos expulsados por un colosal impacto primitivo contra Marte.

Analizar su composición permitirá reconstruir los primeros millones de años de Marte y la evolución de los planetas rocosos del Sistema Solar.

Será la primera misión en la historia en aterrizar en la órbita de Marte y regresar con material a la Tierra.

Debido a que Fobos se encuentra a solo 6.000 kilómetros de la superficie de Marte, se estudia su potencial como base de tránsito estratégica para astronavegantes en futuras misiones tripuladas al planeta rojo.

Permitirá probar la navegación en microgravedad, el descenso sobre cuerpos menores y las maniobras de reingreso a la Tierra.