En Estados Unidos, el FBI allanó la casa del ex asesor de Seguridad de Donald Trump, John Bolton, por el uso de documentos clasificados.

De acuerdo con información de diario estadounidense New York Post, hoy viernes 24 de agosto, agentes del FBI registraron la casa de John Bolton en el marco de “una investigación de alto perfil en materia de seguridad nacional”.

El medio antes referido señaló que, según una fuente cercana a la administración de Donald Trump la orden de allanamiento fue emitida por el director del FBI, Kash Patel.

Cabe señalar que John Bolton fue asesor de Seguridad de Donald Trump en su primer mandato como presidente de Estados Unidos, entre el 20 de enero de 2017 y el 1 de enero de 2021.

John Bolton / AP (John Bolton / AP)

Estados Unidos: Donald Trump intentó evitar uso de documentos clasificados en un libro de John Bolton

En el marco del allanamiento en la casa de John Bolton, New York Post explicó que las indagatorias en contra del ex asesore de de seguridad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene que ver con el uso de documentos clasificados para la publicación de un libro.

En este sentido, la investigación en contra del funcionario iniciaron hace varios años pero fueron cerradas por la administración del ex presidente Joe Biden por “razones políticas”, según explicó un alto funcionario al medio estadounidense.

New York Post afirmó que Donald Trump intentó evitar la publicación de John Bolton, acusándolo de violar la ley de confidencialidad y de utilizar información clasificada, pero no logró su cometido.

Estados Unidos: Jefe del FBI señala que “nadie está por encima de la ley” tras allanamiento en casa de John Bolton

Hoy viernes 22 de agosto, tras el allanamiento del FBI en la casa de John Bolton, el jefe del FBI, Kash Patel, publicó un breve mensaje en sus redes sociales con el que dijo que “nadie está por encima de la ley”.

“NADIE está por encima de la ley… Agentes del FBI en misión”. Kash Patel

Estados Unidos: Donald Trump señaló a John Bolton como un “perdedor” por criticar su reunión con Vladimir Putin

En fechas recientes, tras la cumbre entre Rusia y Estados Unidos en el estado de Alaska, donde se encontraron los presidentes Vladimir Putin y Donald Trump, John Bolton criticó este episodio señalando que el mandatario estadounidense “no obtuvo nada, excepto más reuniones”.

En una aparición en el programa “OutFront” de CNN con la presentadora Erin Burnett, estas fueron las palabras del ex asesor de Donald Trump:

“Creo que Trump no perdió, pero Putin claramente ganó. Trump no consiguió nada más que más reuniones”. John Bolton

“Creo que Putin ha hecho un gran esfuerzo para restablecer la relación, lo cual siempre he creído que era su objetivo principal”. agregó Bolton en torno a la reunión para llegar a un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania.

En respuesta, Donald Trump aseguró en su cuenta de Truth Social que los medios de su propio país fueron “muy injustos al citar a ”perdedores despedidos" como John Bolton: