John Bolton es conocido por haber sido el asesor de Seguridad Nacional de Donald Trump durante su primer mandato.

John Bolton dimitió de su cargo en 2019 tras supuestas diferencias con el presidente, aunque Donald Turmp afirma haberlo despedido.

¿Quién es John Bolton?

John Robert Bolton es originario de Baltimor, Estados Unidos.

Como parte de su trayectoria, cuenta con una amplia experiencia como parte de centros de investigación y seguridad.

John Bolton, asesor de seguridad nacional del gobierno de EU. (Casa Blanca YouTube)

¿Cuántos años tiene John Bolton?

John Bolton nació el 20 de noviembre de 1948; en la actualidad tiene 76 años de edad.

¿Quién es la esposa de John Bolton?

John Bolton estuvo casado de 1972 a 1983 con Christine Bolton. Actualmente está casado con Gretchen Smith Bolton.

¿Quiénes son los hijos de John Bolton?

John Bolton tiene una hija de nombre Jennifer Sarah Bolton.

¿Qué estudió John Bolton?

John Bolton estudió en la Universidad de Yale, donde obtuvo su licenciatura en Derecho en 1970, mientras que en 1974 obtuvo el grado de doctor en Leyes.

¿En qué ha trabajado John Bolton?

Algunos de los cargos que John Bolton ha ejercido a lo largo de su carrera política son:

Consejero de Seguridad Nacional

Embajador de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas

Subsecretario de Estado para Control de Armas de Asuntos de Seguridad Internacional

Secretario de Estado adjunto para Asuntos de Organización Internacional

Administrador auxiliar de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional para Coordinación de Programas y Políticas

Fiscal general adjunto de los Estados Unidos

John Bolton, asesor de seguridad nacional de EU (Shakh Aivazov / AP)

John Bolton es acusado por 18 delitos de filtrado de información clasificada

El jueves 16 de octubre John Bolton fue imputado por 18 delitos relacionados al manejo ilegal de información clasificada:

8 cargos de transmisión ilegal de información de defensa nacional

10 cargos de retención ilegal de información en defensa nacional

El ex asesor de Seguridad Nacional de Donald Trump fue investigado y en agosto 2025 el FBI registró su casa y su oficina, ubicadas en Maryland y Washington respectivamente.

Dos meses después fue imputado tras descubrirse que durante su cargo redactaba reportes de sus actividades en un correo personal.

Lo que representa una supuesta violación directa a las normas sobre el manejo de información confidencial .

Ahora el Departamento de Justicia busca que un gran jurado impute formalmente a John Bolton.